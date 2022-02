InPost otwiera centrum logistyczne w Łodzi. Stanie się trampoliną na Zachód

Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Jędrzejowskiej w Łodzi, tuż przy A1. Hub oddalony jest zaledwie 30 km od węzła Łódź Północ, który stanowi skrzyżowanie autostrad A1 i A2. Inwestycja obejmuje już blisko 550.000 mkw., a w budowie pozostaje ponad 40.000 mkw.

Panattoni i InPost razem

W 2021 roku Panattoni ukończył dla InPost centra logistyczne o powierzchni blisko 100.000 mkw. w ramach 12 lokalizacji: w Wałbrzychu, Poznaniu, Wrocławiu, Kaliszu, Siedlcach, Goleniowie, Białystoku, Olsztynie, Warszawie i dwa w Krakowie. Ponadto w najbliższych miesiącach Panattoni dostarczy kolejne ponad 85.000 mkw. w ramach inwestycji w Rzeszowie, Tychach/Mikołowie, Radomiu, Warszawie, Koninie, Pile, Gdańsku, Grudziądzu, Krakowie, a także niedawno rozpoczętego projektu Central European Logistics Hub w Łodzi o powierzchni 8700 mkw. Obecna realizacja w granicach Łodzi pozwoli na sprawną obsługę klientów w całej aglomeracji.

– Mamy dobrze rozbudowane zaplecze logistyczne w Polsce, co pozwala nam realizować bardzo szybkie terminy dostaw do Paczkomatów, czyli realnie D+1. W obecnych czasach efektywne połączenie pracy hubów, transportu i kurierów jest nie lada wyzwaniem – zwłaszcza przy takich wolumenach przesyłek, jakie codziennie realizujemy. To pokazuje, że świetnie rozumiemy i potrafimy zarządzać tak dużą siecią. Teraz chcemy przedstawić takie kompetencje w Europie, która od kilku lat boryka się z problemami w realizacji szybkich dostaw, na podobnych co w Polsce parametrach – podkreśla Rafał Brzoska, prezes InPost.

– Podczas gdy jeszcze 5-6 lat temu on-line kupowało niewiele ponad 50 proc. internautów w Polsce, dziś jest to blisko 80 proc. Kluczowym wyzwaniem dla firm dostarczających przesyłki jest maksymalne skrócenie czasu dostawy i w tym zadaniu doskonale sprawdzają się centra dystrybucyjne na obrzeżach lub w granicach miast, które są jedną ze specjalności Panattoni – mówi Robert Dobrzycki, CEO i Co-Owner Panattoni.

InPost to wiodąca platforma dostaw dla e-commerce w Europie. Założony w 1999 roku przez Rafała Brzoskę w Polsce, InPost posiada sieć ponad 20.000 Paczkomatów w Polsce, Wielkiej Brytanii i Włoszech, a także świadczy usługi kurierskie i fulfillment dla sprzedawców e-commerce w Polsce, współpracując z ponad 40.000 e-sprzedawców.