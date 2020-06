InPost otworzył w pierwszym półroczu niemal 700 paczkomatów

Od początku tego roku InPost uruchomił 692 paczkomaty, a niedawno paczkomat nr 7000 stanął w Poznaniu, przy ul. Doliny 11. To oznacza, że na powiększenie sieci o kolejny tysiąc maszyn spółka potrzebowała nieco ponad pół roku.

Przypomnijmy, Paczkomat nr 6000 stanął w małopolskiej Suchej Beskidzkiej pod koniec listopada 2019 roku. 5000 paczkomat został otwarty zalewie dwa miesiące wcześniej - we wrześniu 2019 roku, a paczkomat numer 4000 w październiku 2018 roku.

- Wolumeny obsługiwanych przez nas przesyłek rosną skokowo, a olbrzymie zapotrzebowanie na usługi bezkontaktowe tylko zwiększa liczbę naszych klientów i potrzebę rozbudowy sieci o nowe lokalizacje - powiedział Rafał Brzoska, założyciel i prezes InPost.

Brzoska zaznacza, że choć paczkomat nr 7000 trafił do Poznania, to w tym roku na blisko 700 postawionych nowych maszyn, większość trafiła do niewielkich miejscowości, a nawet wsi. Tylko w tym tygodniu nowe paczkomaty mają trafić m.in. Brzeszcza, Goszczy, Sulmierzyc, Zbójnej, Kodenia, Nowej Kornicy, Sulbiny, Puchaczowa, Łęczycy, Słupna, Malcanowa, Lipna, Gniewina, Kowalowa i Hrubieszowa.