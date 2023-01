InPost podniesie ceny. O ile?

Rafał Brzoska, twórca InPostu poinformował, że w I kw. 2023 r. planowane jest zwiększenie cen usług.

InPost podniesie ceny

Zakładamy podwyżkę cen naszych usług w pierwszym kwartale. Mam nadzieję, że to będzie jedyna podwyżka w tym roku i podobnie jak w poprzednim roku mniejsza od inflacji. Największym znakiem zapytania jest wpływ embarga na diesla rosyjskiego od 1 lutego. Nie wiemy, czy coś się wydarzy z cenami ropy. Z Allegro, zgodnie z 7-letią umową w każdym kolejnym listopadzie będziemy dostosowywać poziom cen zgodnie z umową, czyli o kombinację wskaźnika inflacyjnego i wskaźnika wzrostu wynagrodzeń - podkreślił Rafał Brzoska.

Brzoska o współpracy z Allegro

Prezes zapewnił, że z nowym prezesem Allegro InPost ma dobre zrozumienie tego, jak wygląda rynek i jak powinna wyglądać współpraca w przyszłości, budując ją o duży poziom zaufania. - Obaj wyznajemy podobną zasadę, że jeśli robi się razem biznes to powinien być win-win. InPost jest największym orędownikiem i wsparciem dla ambicji, które Allegro posiada. My chętnie wesprzemy ich w ambicjach ekspansji poza Polską. Jestem przekonany, że to zupełnie nowy rozdział we współpracy" - dodał.



W 2023 roku wzrost rynku e-commerce w Polsce w ujęciu ilościowym może spowolnić do jednocyfrowego tempa 5-10 proc. Grupa InPost chce we wszystkich krajach działalności rosnąć zdecydowanie powyżej rynku.

"Szacuję, że wolumenowo rynek e-commerce w ubiegłym roku wzrósł w Polsce o 15-17 proc. Wartościowo wzrost rynku, napędzany inflacją, mógł przekroczyć 30 proc." - dodał.