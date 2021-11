InPost powiększa flotę o kolejne kilkaset pojazdów elektrycznych

Samochody będą wykorzystywane przez kurierów oraz na potrzeby dostaw do Paczkomatów w miastach partnerskich programu Green City.

To dla InPost kolejny krok rozwoju konceptu „Green City" – czyli pakietu nowoczesnych usług dla miast, który realizowany jest już w Sopocie, Rzeszowie, Łodzi, Krakowie, Kielcach, Wałbrzychu, Częstochowie, Rybniku, Białymstoku, Chełmie i Zielonej Górze.

„Paczkomaty InPost już są najbardziej ekologiczną formą dostawy, gdyż ograniczają emisję CO2 aż o 75%. Za sprawą przestawienia floty kurierskiej na samochody elektryczne jeszcze bardziej ograniczamy negatywny wpływ logistyki e-commerce na środowisko. Nasz cel tylko na ten rok to ponad 300 elektrycznych samochodów we flocie InPost. Dzięki temu miasta partnerskie programu Green City będą pierwszymi miastami w Polsce, gdzie dostawy do Paczkomatów będą realizowane w pełni przez samochody elektryczne. Rosnąca sieć Paczkomatów InPost w całej Polsce sprawia, że potrzebujemy sprawniejszych, ale też ekologicznych dostaw. Dostawy, podczas jednego kursu, wieluset przesyłek do jednego Paczkomatu ograniczają ruch w mieście i zmniejszają emisję CO₂, ale my podnosimy poprzeczkę i realizujemy dostawy bez generowania spalin czy lokalnych zanieczyszczeń. Minimalizujemy nasz wpływ na środowisko, a jako rynkowy lider wyznaczamy kierunek i mobilizujemy innych do działania w tym obszarze" – podkreśla Rafał Brzoska, prezes InPost.

Ponad 90% pojazdów, które zostaną dostarczone jeszcze w tym roku, stanowią elektryczne Nissany e-NV200 w powiększonej wersji XL Voltia o przestrzeni ładunkowej 10 m3. Dzięki swojej konstrukcji samochód ten, zachowując kompaktowe wymiary, umożliwia kurierom swobodną pracę w pozycji stojącej, a wyposażenie takie jak system bezkluczykowego dostępu czy podgrzewana kierownica i fotele znacząco zwiększają komfort użytkowania. Za napęd odpowiedzialny jest elektryczny silnik o mocy 109 KM, a wysokonapięciowy akumulator o pojemności 40 kWh zapewnia realny zasięg na poziomie 200 km. Energię można szybko uzupełnić prądem stałym za pomocą złącza CHAdeMO.