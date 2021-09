InPost pracuje nad strategią rozwoju w segmencie rynku e-grocery (wideo)

To my aktywizujemy e-commerce w Polsce, to my jako InPost napędzamy sprzedaż w internecie - wylicza twórca i prezes InPostu, dodając, że firma lubi konkurencji podnosić poprzeczkę.

Usługa Same Day Delivery od InPost

Jak? Na przykład przez wprowadzoną w połowie września usługę Same Day Delivery, oferującą dostarczenie paczki tego samego dnia.

- Tak naprawdę odpowiadamy na niewypowiedziane oczekiwania klientów. Wiemy, że dzisiaj 85 proc. z nich oczekuje szybszej dostawy, dlatego podwyższamy poprzeczkę, oferując najszybszą możliwą na świecie dostawę za darmo, bez jakichkolwiek dodatkowych opłat - mówi Rafał Brzoska.

Obecnie usługa Same Day Delivery dostępna jest w dwóch pierwszych miastach - Warszawie i Łodzi.

- Do końca roku będzie już w 20 miastach, w tym kilku na Górnym Śląsku - mówił prezes InPostu w Katowicach podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

InPost: projekt e-grocery

Kolejnym nowym obszarem, na który wkracza InPost, dystansując konkurencję, jest e-grocery, czyli zamawianie żywności online.

- Dla mnie to olbrzymi nieodkryty potencjał. W Polsce mniej niż 0,5 proc. żywności zamawiane jest w kanale online. W tym samym czasie w Wielkiej Brytanii jest to już 12 proc., a we Francji - 11 proc. - wylicza Rafał Brzoska.

Jak wskazuje, do tej pory w Polsce nikomu tak naprawdę nie udało się zbudować tego systemu w dużej skali - ze względu na koszty, ale także wczesny etap rozwoju świadomości konsumentów, którzy obawiają się o bezpieczeństwo dostaw i jakość zamawianych przez internet towarów. Jednak podobne obawy towarzyszyły jednak rozwojowi e-commerce w segmencie modowym, o czym dziś zupełnie nie pamiętamy.

- Jesteśmy po 2 miesiącach wspólnego pilotażu z siecią Makro Cash & Carry i wykuwa się strategia, która umożliwi InPostowi zostanie ponownie liderem w nowym segmencie, czyli właśnie w e-grocery. Myślę, że do końca roku tę strategię ogłosimy - zdradził Rafał Brzoska.

