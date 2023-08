InPost Shop rozkręci biznes Vinted w Wielkiej Brytanii

Vinted, z którego usług korzysta ponad osiem milionów klientów w Wielkiej Brytanii, przeprowadził test nowej usługi InPost Shop na początku bieżącego roku. Jego wynik potwierdził, że rośnie popyt na dostawę paczek poza domem (OOH). Jest to tym bardziej istotne, że InPost notuje szybko rosnący popyt na swoje usługi w Wielkiej Brytanii – w latach 2021-2022 wolumen przesyłek obsługiwanych przez InPost wzrósł o 151% r/r.

Nowa usługa InPost Shop w Wielkiej Brytanii

– Nieustannie szukamy sposobów na zwiększenie zadowolenia klientów e-commerce korzystających z usług InPost w Wielkiej Brytanii. Właśnie w tym celu wprowadzamy nową usługę InPost Shop, a nasze partnerstwo z Vinted zyskuje nową dynamikę. Nowa oferta pozwala także zwiększyć przepustowość sieci, aby zaspokoić rosnący popyt na usługi InPost. Ponadto na niektórych obszarach, gdzie instalacja urządzeń Paczkomat jest trudna ze względu na ograniczenia przestrzenne, możemy dodać dodatkowe punkty odbioru przesyłek dla rosnącej liczby ponad 2 mln naszych klientów. To kolejny kamień milowy w realizacji strategii InPost, której celem jest być największym operatorem ‘out of home’ w Wielkiej Brytanii – podkreślił Michael Rouse, dyrektor generalny InPost International.

Rozpoczynając ogólnoeuropejskie partnerstwo w zakresie dostaw, InPost i Vinted rozszerzyły zasięg geograficzny, aby sprostać rosnącym potrzebom zarówno sprzedawców, jak i kupujących.

Locker-to-Locker

W II kwartale 2022 roku InPost uruchomił w Wielkiej Brytanii usługę przesyłek między urządzeniami Paczkomat ‘Locker-to-Locker’. Po wprowadzeniu tej metody dostaw popyt na usługi InPost wzrósł ponad dwukrotnie kwartał do kwartału, a następnie zwiększył się o kolejne 31% między 4 kwartałem 2022 r. a pierwszym kwartałem 2023 r.

Tym samym już ponad 2 miliony klientów w Wielkiej Brytanii korzysta z możliwości nadań lub dostawy do urządzeń Paczkomat InPost.

Teraz nowa usługa InPost Shop zapewnia kupującym w Wielkiej Brytanii kolejne udogodnienia, oferując więcej lokalizacji, w których można nadać lub odebrać przesyłkę używając tylko kodu QR lub kodu PIN.

– Rozszerzenie naszej współpracy z Vinted potwierdza, że konsumenci cały czas oczekują wysokiej jakości usług dostawy. Jesteśmy zadowoleni, że rozwijamy naszą ofertę, aby jeszcze bardziej ułatwić nadania i odbiór paczek – jednocześnie wspierając naszych partnerów detalicznych, takich jak Vinted. Oni również notują zwiększone zapotrzebowanie na swoje usługi, a nasza współpraca pozwala im oferować naprawdę wygodne rozwiązania w zakresie dostarczania przesyłek – dodał Michael Rouse, dyrektor generalny InPost International.

– Nasi kupujący i sprzedający kochają wygodę, jaką zapewniają im rozwiązania InPost w zakresie dostaw poza domem. Nasz pierwszy raport o wpływie na środowisko – Vinted’s Climate Impact Report – wykazał, że dostawy do PUDO zmniejszają emisję typowej przesyłki Vinted średnio aż o 62%. Rozszerzenie partnerstwa InPost i Vinted potwierdza wysoki poziom zapotrzebowania na nasze usługi. Rozwijamy własną ofertę – aby świadczyć jeszcze lepsze usługi – wspierać gospodarkę o obiegu zamkniętym i umożliwić większej liczbie osób przyłączenie się do rewolucji mody z drugiej ręki – skomentował Vytautas Atkocaitis, wiceprezes of Vinted Go.