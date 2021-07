InPost testuje dowóz zakupów spożywczych. Makro partnerem

InPost wchodzi w e-grocery we współpracy z Makro, fot. mat. pras.

InPost Fresh to nowa aplikacja do robienia zakupów spożywczych z dostawą. Można pobrać na smartfony z systemami Android i IOS. Partnerem InPostu jest sieć hurtowni Makro.

Start aplikacji InPostFresh potwierdził prezes InPostu, Rafał Brzoska.

- InPost testuje swoją nową aplikację -#InPostFresh - marketplace dla zakupów spożywczych i ....nie tylko. Wspólnie z naszym partnerem Makro Cash and Carry Poland testujemy i 'szlifujemy' proces i samą aplikację w Warszawie, by później szybko ją skalować na kolejne miasta. To zupełnie nowy rozdział dla nas - do tej pory byliśmy dostawcą usług dla ecommerce, a w tej chwili sami stajemy się jego częścią! Dziękuję całemu #teaminpost za wytężoną pracę nad tym projektem! - napisał Rafał Brzoska na swoim profilu na LinkedIn.

Dostawa możliwa jest w trzech wariantach: Expressem, Dzisiaj, Kolejne dni. InPost deklaruje, że w przypadku wyboru pierwszej opcji towary pojawią się już w godzinę od zakupu. W przypadku dwóch ostatnich modeli dostaw, klienci będą mogli precyzyjnie określić godzinę, o której chcą odebrać zamówienie. Zakupy będą przewożone transportem InPost w kontrolowanej temperaturze zgodnie z rekomendacjami producenta. Za pomocą aplikacji – oprócz zrobienia zakupów – klienci mogą śledzić poszczególne etapy realizacji zamówienia. Dostawa zakupów w ramach InPost Fresh realizowana jest bezpośrednio pod drzwi klienta.

Minimalna wartość zamówienia to 25 zł w opcji Express i 100 zł przy zamówieniu na następny dzień. Koszt dostawy obliczany jest po złożeniu zamówienia. Płatności przyjmowane są on-line, karta, Blikiem lub u kuriera.

W opracowaniu i budowaniu aplikacji InPost Fresh firma InPost bazowała na doświadczeniu w tworzeniu i zarządzaniu jedną z najpopularniejszych aplikacji w Polsce – InPost Mobile, która ma blisko 7 mln aktywnych użytkowników.

– Z naszym najnowszym dzieckiem, aplikacją InPost Fresh – czyli platformą do zamawiania produktów spożywczych – startujemy testowo w Warszawie. Testy będą trwały kilka miesięcy, jednak później będziemy rozszerzać zasięg, by stać się największym ogólnopolskim żywnościowym marketplace. To także w przyszłości możliwość zaistnienia online dla wielu firm działających dotychczas tylko w trybie offline. Unikalny know-how w zakresie projektowania aplikacji oraz baza klientów będzie wykorzystywana przy budowaniu popularności najnowszego marketplace w Polsce – podkreśla Rafał Brzoska, prezes InPost.

– Klientom oferujemy wysoką jakość dostaw ponad 10 tysięcy produktów. Mamy bardzo szeroki wybór produktów świeżych, a wśród nich m.in. świeże ryby, owoce morza, mięso oraz owoce i warzywa. Klienci odnajdą u nas swoje ulubione produkty znanych marek oraz produkty dostępne wyłącznie w MAKRO” – mówi Dominik Branny, prezes MAKRO Polska.