InPost udostępnił ponad 9 tys. paczkomatów sieci IKEA

Zakupy z IKEA można odebrać w paczkomatach, fot. mat. pras.

Do paczkomatów klienci IKEA mogą zamawiać produkty, które mieszczą się w paczkach o maksymalnych wymiarach do 56/36/38 cm i o wadze do 24 kg.

Podczas zakupów na stronie IKEA.pl lub przez Aplikację IKEA system sam oceni, czy wybrane produkty mogą zostać dostarczone do paczkomatu InPost. Nowa metoda dostawy będzie dostępna dla około 4000 artykułów z oferty dostępnej na IKEA.pl. Koszt usługi jest stały i wynosi 12 zł, a czas realizacji takiego zamówienia to 1-2 dni robocze.

– Sieć 9 tys. lokalizacji sprawia, że teraz oferta IKEA będzie łatwo dostępna dla znacznie szerszej grupy konsumentów. Dziś taka forma dostawy to must have dla każdego większego sklepu internetowego – oprócz dostępności w trybie 24/7, daje możliwość bezdotykowego otwierania skrytek za pomocą aplikacji mobilnej – powiedział Rafał Brzoska, prezes InPost.

Przeczytaj także: Amazon rozwija dostawy do garażu

– Dzięki podjęciu współpracy z InPost nasi klienci otrzymują wygodny sposób dostawy produktów. Mogą odbierać je z paczkomatów w dowolnym momencie, przez całą dobę, z zachowaniem sanitarnych rygorów, co jest szczególnie istotne w dobie pandemii koronawirusa. Przygotowując się do uruchomienia usługi jeszcze dokładniej dopasowaliśmy rozmiary opakowań do wielkości zamówienia. W ten sposób minimalizujemy zużycie papieru i optymalnie wykorzystujemy przestrzeń w transporcie przesyłek – mówi Andrzej Sadecki, Country Customer Experience Manager w IKEA.