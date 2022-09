InPost umocnił pozycję lidera usług logistycznych

- To, że 8 na 10 konsumentów, gdy chce skorzystać z usługi dostawy decyduje się na Paczkomat, jest wynikiem olbrzymiego zaufania jakie okazują InPost nasi klienci, ale także wynikiem stałego poprawiania jakości oferowanych rozwiązań oraz realizowanej przez nas strategii tworzenia usług logistycznych przyjaznych zarówno środowisku, jak i człowiekowi. Udało się nam to osiągnąć między innymi poprzez taką rozbudowę sieci maszyn, by ograniczyć dotarcie do najbliższego urządzenia do zaledwie 7-minutowego spaceru oraz wyeliminować konieczność poruszania się samochodem - podkreśla Rafał Brzoska, założyciel i prezes InPost.