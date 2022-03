InPost w 2021 roku miał 4,6 mld zł przychodów i 491 mln zł zysku netto

W 2021 roku InPost odnotował wzrost przychodów o 82% do poziomu 4,6 mld zł. Za 46 proc. przychodów w Polsce odpowiada jeden klient - marketplace Allegro. Skorygowany zysk EBITDA Grupy wzrósł o 63,7% w 2021 r. do 1.626 mln zł. Zysk netto grupy w ubiegłym roku wzrósł do 491,3 mln zł z 351,5 mln zł rok wcześniej. W IV kwartale ubiegłego roku zwiększył się do 174,2 mln zł z 144 mln zł przed rokiem. Nakłady inwestycyjne Grupy wzrosły o 74% rok do roku, do 935,6 mln zł.