InPost: W dużych miastach każdy klient ma do paczkomatu 200-300 metrów

Tylko w ubiegłym roku dzięki naszym rozwiązaniom zaoszczędziliśmy w całej Europie blisko 100 mln litrów paliwa – mówi Rafał Brzoska.

Autorzy opublikowanego właśnie raportu „Green Last Mile Europe 2022” wskazują Paczkomaty® InPost jako najbardziej zrównoważony sposób dostawy w modelu out-of-home.

Tylko w 2020 roku w samej Polsce dostawy do Paczkomatów® ograniczyły emisję dwutlenku węgla o ponad 180 000 ton.

Ostatnia mila emituje CO2

Jak pokazują analizy rynkowe, dostawy ostatniej mili (na końcowym etapie podróży paczki z centrum dystrybucyjnego pod „drzwi” klienta) mają największy udział w emisji CO² w procesie obsługi logistycznej e-commerce. Autorzy opublikowanego właśnie raportu „Green Last Mile Europe 2022” oceniają, że najszybciej można ją zredukować poprzez jak najszersze edukowanie konsumentów oraz szerokie wdrożenie dostaw out-of-home. To klucz do sukcesu, ponieważ jeden Paczkomat® redukuje rocznie aż 13 845 kg CO², co odpowiada oczyszczaniu atmosfery przez 2769 drzew.

– Chcemy zmieniać nastawienie społeczeństwa i przekonać, że jako konsumenci musimy dbać o środowisko, bo jest to dbałość o naszą wspólną przyszłość. Paczkomaty® to najbardziej ekologiczna forma dostaw zakupów online. Ograniczamy dzięki nim nie tylko emisję setek tysięcy ton CO², ale także znacznie ograniczamy ruch samochodów kurierskich na ulicach europejskich miast. Jeden kurier dystrybuujący przesyłki do Paczkomatów®, dostarcza ich ok 1000 w ciągu dnia pracy, odwiedzając od 4 do 5 adresów, natomiast jeden kurier w tradycyjnej formule door-to-door dostarcza średnio 75 przesyłek w ciągu tego samego dnia pracy. Tylko w ubiegłym roku dzięki naszym rozwiązaniom zaoszczędziliśmy w całej Europie blisko 100 mln litrów paliwa, a wraz z rozwojem liczby Paczkomatów® ta oszczędność będzie rosnąć. Sieć Paczkomatów® jest tak rozległa, że klient w dużych polskich miastach nie ma potrzeby jechać do Paczkomatu® samochodem, bo średnio ma do swojego urządzenia 200-300 metrów. Paczkomat® ogranicza emisję CO² z tytułu dostaw średnio o 75 procent. Wkrótce to rozwiązanie będzie dostępne także dla setek milionów europejskich konsumentów. W Polsce to już dziś prawdziwa ekologiczna relwolucja. I chcemy z nią iść dalej i rozwijamy nasze sieci Paczkomatów® w całej Europie, gdzie łącznie mamy ich ponad 21 tysięcy. Naszą ambicją jest teraz, aby konsumenci w krajach Europy Zachodniej również mogli brać aktywny udział w tej ekologicznej rewolucji – mówi Rafał Brzoska, założycie i prezes Grupy InPost.

Oprócz szczegółowych informacji na temat proekologicznej roli Paczkomatów® InPost, w raporcie znaleźć można liczne zielone inicjatywy podejmowane przez wszystkich uczestników sektora logistyki i CEP (ang. courier, express & parcel), a także analizy wpływu dostaw ostatniej mili na środowisko oraz kluczowe trendy i działania służące ochronie planety.

Jak dokumentuje raport, obecnemu wzrostowi branży CEP związanemu z dynamicznym rozwojem rynku e-commerce, towarzyszy szybki wzrost liczby pojazdów dostawczych, a tym samym wzrost emitowanego przez wzmożone dostawy door-to-door, śladu węglowego. W 2032 roku poziom słanego w ten sposób do atmosfery CO² może wynieść nawet 5,5 miliona ton. Na szczęście eksperci uspokajają, że jeśli zaczniemy wprowadzać działania proekologiczne, to zaledwie w ciągu dekady mamy szansę zmniejszyć ślad węglowy aż o ponad 91%.

Zielona dostawa out-of-home

Autorzy raportu wskazują Paczkomaty® InPost jako najbardziej zrównoważony sposób dostawy w modelu out-of-home. Tylko w 2020 roku w samej Polsce dostawy do Paczkomatów® ograniczyły emisję dwutlenku węgla o ponad 180 000 ton.

Edukacyjny charakter programu „InPost Green City"

Autorzy raportu „Green Last Mile Europe 2022” zauważają, że jednym z kluczowych czynników powodzenia jest edukacja konsumentów, a InPost już od 2021 roku odnosi na tym polu liczne sukcesy, realizując innowacyjny program dla największych i średnich miast Polski pod hasłem „InPost Green City", wspierający ich rozwój zgodnie z ideą „smart city”. Obecnie jest nim objętych 30 miast. Celem inicjatorów programu jest nie tylko ograniczenie, dzięki Paczkomatom® i elektrycznej flocie, emisji CO² oraz ruchu samochodowego w centrach miast, lecz w dużej części wspieranie zmian zachowań konsumentów i pomaganie samorządom w edukacji proekologicznej mieszkańców.