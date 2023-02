InPost walczy o Paczkomat® a Allegro o pomarańczowy

Kilka dni temu pojawiła się informacja, że firma InPost wysyła maile do przedsiębiorców, w których poinformowała, że nazwa Paczkomat® jest znakiem towarowym i żąda, aby nie odmieniać tego słowa przez przypadki.

Znak słowny Paczkomat zarejestrowany już 13 lat temu

Przypomnijmy więc, znak ten został zarejestrowany 13 lat temu. Wyraz „Paczkomat” jest znakiem towarowym słownym, na który Urząd Patentowy RP decyzją z 18 lutego 2010 r. udzielił spółce InPost na wniosek pełnomocnika prawo ochronne (nr R.225679).

Zgłoszenie wpłynęło do Urzędu w styczniu 2009 roku. Jest to znak towarowy słowny. Według klasyfikacji nicejskiej dotyczy następujących grup:

- metalowe skrzynki, pojemniki i kontenery służące do sortowania, przechowywania i wydawania paczek i przesyłek,

- urządzenia automatyczne i ich części służące do sortowania i wydawania paczek i przesyłek, elektroniczne systemy powiadamiania,

- usługi w zakresie transportu, pakowania, przechowywania i dostarczania przesyłek i paczek do automatycznych urządzeń pocztowych

Na koniec 2022 roku InPost miał 27 939 urządzeń Paczkomat®, w tym w Polsce 19 306 (+17% r/r), a na rynkach międzynarodowych 8 633 sztuk (+120% r/r).

Grupa InPost dostarczyła w 2022 roku 744,9 mln przesyłek, o 44% więcej niż rok wcześniej. W Polsce wolumen przesyłek wyniósł 508,4 mln paczek (+20% r/r).

Allegro rejestruje ... kolor pomarańczowy

Znak, który chce opatentować Allegro, fot. UP RP

Przypomnijmy również, że konkurent firmy - Allegro - 29 lipca 2022 r. zgłosił do Urzędu Patentowego wniosek ws. rejestracji "znaku w całości przedstawiającego kolor pomarańczowy (jako taki)". Dokładny kod koloru to RGB: 255/90/0. Kolor pomarańczowy jest silnie związany z marką Allegro.

Poczta Polska odpowiada z przymróżeniem oka

Poczta Polska na doniesienia o żądaniu, aby nie odmieniać słowa Paczkomat zamieściła w serwisie Twitter zabawną odpowiedź. Operator nie problemu z odmianą.