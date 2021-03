InPost we współpracy z DL Invest Group dopracowuje "ostatnią milę"

DL Invest Group rozwija portfel magazynów typu Small Business Units. Spółka kupiła dwie działki w dwóch lokalizacjach: Legnicy i Kluczborku, na terenie których powstaną centra logistyczne dla InPostu.

Oba projekty łącznie dostarczą na rynek 10 100 mkw. powierzchni magazynowej oraz 1 860 mkw. powierzchni biurowej. Magazyny SBU to projekty tak zwanej „ostatniej mili”, które firmom logistycznym umożliwiają jeszcze lepsze dopasowanie się do wymagań swoich klientów i zoptymalizowanie czasu dostaw.

- Projekty SBU są w możliwie największym stopniu dopasowane do wymagań najemców i po wpisaniu ich w łańcuch dostaw pozwalają być bliżej docelowych klientów i dostarczać usługi logistyczne o jeszcze wyższej jakości – mówi Jacek Zakrzowski, Dyrektor Ekspansji w DL Invest Group. InPost przykłada ogromną wagę do jakości obsługi swoich klientów, do przygotowania wybranych projektów logistycznych w wyznaczonych lokalizacjach stąd zakup działki w Kluczborku o powierzchni 30 000 mkw. oraz w Legnicy o powierzchni 40 000 mkw. Projekty do użytku zostaną oddane odpowiednio w I kwartale 2022 roku oraz w czwartym kwartale 2021 roku – dodaje Jacek Zakrzowski.