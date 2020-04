InPost wprowadza Multiskrytkę. Ma rozładować tłok w paczkomatach

Zapotrzebowanie na Paczkomaty nieustannie rośnie – mówi Rafał Brzoska, prezes InPost. Dlatego staramy się wykorzystywać możliwości naszych maszyn na każdym kroku. Fot. InPost

InPost ruszył z pilotażowym programem Multiskrytki. Dzięki nowej, bezpłatnej funkcjonalności w Paczkomatach, kilka przesyłek do jednego odbiorcy będzie umieszczanych w jednej skrytce. Rozwiązanie w pełnym wymiarze wystartuje w połowie maja, ale już teraz opcja Multiskrytki jest już dostępna w wybranych maszynach InPost.

Paczki w Multiskrytce identyfikowane są po numerze telefonu odbiorcy. Do odbioru paczek wystarczy tylko jeden kod – o paczkach, które znalazły się w Multiskrytce, InPost poinformuje klientów w wiadomościach SMS i e-mail. Wkrótce powiadomienia pojawią się również w aplikacji mobilnej InPost Mobile. Maksymalna ilość paczek, która może być umieszczona w Multiskrytce zależy wyłącznie od objętości dostępnej skrytki.

- Wprowadzamy nową funkcjonalność, która pozwala usprawnić i skrócić cały proces odbierania przesyłek. Dzięki nowemu i całkowicie bezpłatnemu rozwiązaniu nasi klienci nie będą tracić swojego cennego czasu – mogą odebrać swoje paczki za jednym razem, bez konieczności otwierania każdej skrytki z osobna. Od teraz wystarczy jeden kod odbioru i jedna skrytka – dla wielu przesyłek – mówi Rafał Brzoska, prezes InPost.

- Zapotrzebowanie na Paczkomaty nieustannie rośnie – staramy się wykorzystywać możliwości naszych maszyn na każdym kroku. Na razie rozpoczynamy pilotaż tej usługi, jednak zamierzamy sukcesywnie powiększać ilość Paczkomatów oferujących nową funkcjonalność – dodaje.

Rafał Brzoska podkreśla, że dostawy do Paczkomatów są w czasie obecnej pandemii najbezpieczniejszą formą dostawy. „

Jeżeli klient zamówi kilka paczek w ramach zamówienia z jednego sklepu w tym samym czasie, to wszystkie znajdą się w jednej skrytce, jeśli spełnione zostaną dwa warunki: sklep ma zamówione produkty na magazynie i wyśle je w tym samym momencie, a kurier InPost będzie miał miejsce w Multiskrytce, żeby umieścić tam wszystkie paczki podczas jednego podjazdu pod Paczkomat.

Doręczenia paczek nie są wstrzymywane, by złożyć wszystkie w Multiskrytce. Jeśli klient zamówi 3 przesyłki u różnych dostawców z odbiorem w Paczkomacie, a dwie z nich przyjdą w jednym dniu – to w takim przypadku dwie paczki zostaną umieszczone w Multiskrytce, a trzecia w kolejnej skrytce. W sytuacji, gdy nie wszystkie paczki zmieszczą się w Multiskrytce, to część zostanie umieszczona w innej skrytce Paczkomatu.

W jednej Multiskrytce mogą znajdować się tylko opłacone przesyłki – jeśli jedna paczka przesłana do tego samego odbiorcy będzie za pobraniem, a inna została wcześniej opłacona, to będą one czekały na odbiór w dwóch różnych skrytkach.