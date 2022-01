InPost wprowadza szybkie zwroty w aplikacji

Zwracany towar można nadać w dowolnym Paczkomacie. Sam proces zwrotu przesyłki jest szybki i bardzo intuicyjny. Dodatkowo klient od razu może śledzić w aplikacji drogę powrotną paczki do nadawcy.

– To kolejne udogodnienie, które wprowadziliśmy w naszej sieci Paczkomatów – obejmującej ponad 16.000 lokalizacji. Przy dynamicznym wzroście zakupów online już 40% kupujących oczekuje wygodnej opcji zwrotu towaru, a aż 64% najchętniej robiłaby to za pośrednictwem Paczkomatów InPost. To potwierdza, że łatwe zwroty towarów kupionych on-line to jeden z najbardziej motywujących czynników do zakupów – podkreśla Rafał Brzoska, prezes InPost.