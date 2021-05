InPost wyemituje obligacje, by spłacić część kredytu na przejęcie Mondial Relay

fot. Założony przez Rafał Brzoskę, InPost emituje obligacje. Spłaci nimi zakup Mondial Relay

InPost przeprowadzi program emisji obligacji o wartości 1 mld zł. Spółka wykorzysta wpływy netto z emisji obligacji do częściowej spłaty kredytu pomostowego, który zamierza zaciągnąć w celu sfinansowania przejęcia Mondial Relay. Obligacje skierowane będą do inwestorów kwalifikowanych.

Spółka podpisała umowę z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. i BNP Paribas Bank Polska S.A. jako współorganizatorami i dealerami oraz ING Bankiem Śląskim S.A. jako dealerem w sprawie ustanowienia programu polskich obligacji. Program obejmie serie emisji obligacji denominowanych w złotych, podlegających prawu polskiemu, do łącznej wartości nominalnej 1 miliarda złotych.

- Spółka zamierza wykorzystać wpływy netto z emisji obligacji do częściowej spłaty kredytu pomostowego, który zamierza zaciągnąć w celu sfinansowania przejęcia Mondial Relay – wiodącego dostawcy rozwiązań logistycznych dla e-commerce w Europie. Wartość transakcji planowanego nabycia Mondial Relay, ogłoszonego 15 marca 2021 r., wynosi ok. 565 mln euro (ok. 2,6 mld zł) – informuje InPost.

Obligacje wyemitowane w ramach Programu będą oferowane wyłącznie inwestorom kwalifikowanym, bez obowiązku publikacji prospektu emisyjnego. Obligacje zostaną zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i mogą zostać wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (Alternatywny System Obrotu) Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Obligacje wyemitowane w ramach Programu mogą być oprocentowane według zmiennej lub stałej stopy procentowej z terminem zapadalności do 6 lat. Ostateczne parametry każdej serii obligacji zostaną określone w procesie budowania księgi popytu.

Z zastrzeżeniem warunków rynkowych i wymaganych zgód korporacyjnych, spółka zamierza wyemitować pierwszą serię Obligacji w ramach Programu do końca lipca 2021 roku.