InPost wyśle paczkę Allegro z Polski do Czech

Allegro udostępni swoją sieć partnerom logistycznym, a InPost będzie odpowiedzialny za pierwszy etap transportu, tzw. “First Mile”. Charakterystyczna etykieta przewozowa z logotypami obu firm będzie widnieć na paczkach nadawanych do Czech u kuriera InPost, przez Paczkomat oraz w PaczkoPunkcie InPost. Firmy zakładają obsługę nawet 2 mln przesyłek do końca 2023 roku.

– Współpraca InPost z Allegro od wielu lat układa się bardzo dobrze. Nasze statystyki pokazują, że co roku skokowo rośnie liczba użytkowników platformy wybierających dostawę do urządzeń Paczkomat® lub kuriera InPost. Sprzedawcy na Allegro mają szeroki wachlarz usług, które możemy zaoferować, a kupujący mogą korzystać ze swoich ulubionych maszyn Paczkomat® w opcji Allegro Smart, zaś przy odbiorze z opcji multiskrytka. To sprawia, że zakupy na platformie Allegro są wygodne, a dostawa bardzo szybka. Dlatego InPost to idealny partner dla kolejnych, innowacyjnych usług – jak zamówienia wysyłane do Czech – podkreślił Rafał Brzoska, prezes i założyciel InPost.

InPost jako pierwszy partner Allegro obsłuży ruch po polskiej stronie, by na terenie Czech przekazać logistykę należącemu do Allegro operatorowi WE|DO lub innym zainteresowanym dostawcom. Wszystko w ramach jednego, zarządzanego przez Allegro systemu.

– Nieustannie pracujemy nad poprawą szybkości, niezawodności i kwestią kosztów każdej dostawy realizowanej w imieniu ponad 20 000 sprzedawców na naszej nowej czeskiej platformie Allegro.cz. Ta nowa forma międzynarodowych przesyłek pod egidą Allegro to świetna wiadomość zarówno dla klientów, jak i sprzedawców. Przesyłki nadawane w Polsce za pośrednictwem InPost będą przechodzić do czeskich operatorów „Final Mile”, w tym do naszego WE|DO. Cieszymy się, że nasza współpraca z InPost umożliwiła nam stworzenie pionierskiej usługi, która jest szybka, prosta i skalowalna – powiedział Roy Perticucci, prezes Allegro.

Nowa usługa obejmie przesyłki o maksymalnej wadze 30 kg oraz sumie wymiarów nieprzekraczającej 220 cm (szerokość + wysokość + długość), przy czym długość najdłuższego boku może wynieść maksymalnie 120 cm.