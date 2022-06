InPost z ekonomiczną dostawą dla użytkowników Shopee. Jest dłuższa ale tańsza

Shopee i InPost oferują ekonomiczną dostawę

Dla Shopee jest to kolejny strategiczny krok w zapewnieniu użytkownikom satysfakcji z zakupów na każdym etapie, od momentu znalezienia produktów na platformie, do dostarczenia ich do wybranego przez kupującego punktu. Bliska współpraca z InPostem gwarantuje wysoką jakość usług oraz wygodę dostawy do wybranego punktu za darmo bądź w atrakcyjnej cenie, w krótkim czasie. Firmy współpracują również w zakresie tworzenia nowych rozwiązań logistycznych, aby dawać kupującym jeszcze większy wybór opcji, które będą dopasowane do ich indywidualnych oczekiwań.

- Dostawy do naszych Paczkomatów® są najczęściej wybieraną formą dostawy przez klientów e-commerce w Polsce. Cieszymy się, że do tego grona dołączają klienci Shopee. Paczkomaty® zwiększyły wydajność usług logistycznych, a o ich sukcesie zadecydowała też szybkość dostaw - aż 98% przesyłek dostarczanych jest już następnego dnia po nadaniu – mówi Dagmara Brzezińska, wiceprezes zarządu InPost ds. sprzedaży.

Jednym z takich rozwiązań jest wprowadzenie przez InPost tzw. ekonomicznej dostawy, obecnie dostępnej wyłącznie dla użytkowników Shopee. Jest ona skierowana do tych klientów, którzy chcą oszczędzić na dostawie i akceptują nieco dłuższy czas dostarczenia przesyłki.

Współpraca w zakresie zrównoważonej logistyki

Przy nawiązaniu współpracy z InPostem niezmiernie istotna była również misja firmy, zgodnie z którą działa ona na rzecz zmniejszenia swojego śladu węglowego. Według danych InPost, dostawy do Paczkomatów® są najbardziej ekologiczną formą dystrybucji przesyłek – pozwalają obniżyć emisję CO2 nawet o 75%, w porównaniu do poziomu emisji przy indywidualnych dostawach do domów. InPost i Shopee zamierzają współpracować nie tylko pod kątem ścisłej integracji Paczkomatów® z systemem logistycznym platformy, ale również w zakresie szukania nowych sposobów na wywarcie pozytywnego wpływu w obszarze zrównoważonej logistyki.

Bezpieczeństwo i wygoda zakupów to kluczowe kwestie dla Shopee. Oprócz rozbudowy i stałego monitorowania sieci partnerów logistycznych, na platformie dostępnych jest wiele funkcji zabezpieczających interesy kupujących. Należy do nich między innymi Gwarancja Shopee, która wstrzymuje płatności dla sprzedawców do momentu, gdy użytkownik potwierdzi, że otrzymał produkt sprawny i w dobrym stanie. Gwarancją tą objęte są wszystkie produkty dostępne na platformie.

Wraz z nawiązanym partnerstwem strategicznego firmy planują również współpracę w zakresie wspólnych akcji marketingowych i promocji. Rozpoczyna je start kampanii Shopee „7.7 Wakacyjna wyprzedaż”. Nowi użytkownicy, którzy podczas pierwszych zakupów wybiorą dostawę przez InPost, mogą skorzystać ze specjalnego vouchera na 15 zł. Po potwierdzeniu otrzymania przesyłki dostaną również dodatkowo 500 Monet Shopee na konto użytkownika.