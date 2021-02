InPost z kolejnym centrum logistycznym. Czas na Chorzów

InPost uruchomił kolejne centrum logistyczne o powierzchni 6000 m2 w Prologis Park Chorzów.

W transakcji najmu doradzała firma Savills. InPost obsługuje ponad 11.000 Paczkomatów w Polsce oraz usługi kurierskie w oparciu o ponad 60 centrów logistycznych, w tym dwie sortownie centralne w Piotrkowie Trybunalskim oraz P3 Logistic Parks Mszczonów.

Prologis Park Chorzów to centrum dystrybucyjne, które w ramach pięciu budynków, oferuje ponad 250 000 m kw. nowoczesnej powierzchni magazynowej. Obiekt znajduje się na Górnym Śląsku, około 7 km na zachód od centrum Katowic, w sąsiedztwie węzła „Chorzów Batory” autostrady A4 i jest bardzo dobrze skomunikowany z autostradą A1 oraz międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach.

„Nasza infrastruktura logistyczna jest obecnie bardzo efektywna – pokazał to ostatni szczyt świąteczny, na który byliśmy doskonale przygotowani. Dostawa przesyłek w trybie D+1 to duże wyzwanie dla każdego operatora, także kurierów – zwłaszcza w obliczu ograniczeń pandemicznych. Przez 12 lat aktywności na polskim rynku opracowaliśmy sprawdzony model logistyczny, który możemy wdrożyć także na innych rynkach europejskich. Tajemnica naszej efektywności to także świetnie przygotowana aplikacja mobilna, której używa już ponad 5,7 mln Polaków. Połączenie unikatowej usługi, jaką są Paczkomaty InPost, sprawnej logistyki i niedostępnej u konkurencji aplikacji sprawia, że nasze usługi są nie tylko wygodne, ale najbardziej nowoczesne i innowacyjne na rynku” – mówi Rafał Brzoska, prezes InPost.

„InPost jest jednym z najaktywniejszych najemców na rynku powierzchni logistycznych w Polsce, a zapotrzebowanie na jego usługi stale rośnie w wyniku wzrostu popularności sektora e-commerce. Cieszymy się, że mieliśmy przyjemność doradzać jednemu z liderów na polskim rynku logistycznym i pomóc mu w rozwoju na Górnym Śląsku” – mówi Maciej Gierak, menedżer ds. rozwoju biznesu, dział powierzchni magazynowych i przemysłowych, Savills.

InPost rozpoczął ponadto długoterminową współpracę z Echo Investment. W ramach umowy przy inwestycjach mieszkaniowych i wielofunkcyjnych dewelopera będą montowane Paczkomaty, umożliwiające wygodny odbiór i nadawanie przesyłek zarówno mieszkańcom, jak i innym użytkownikom. Pierwsze urządzenie zostało już zainstalowane w warszawskiej inwestycji Moje Miejsce. Kolejne Paczkomaty powstaną na osiedlach Bonarka Living w Krakowie oraz Enter w Poznaniu.