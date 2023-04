InPost z ofertą dla francuskich narciarzy

InPost we Francji – Paczkomat nr 3000

– Dostawy przez Paczkomat zostały bardzo dobrze przyjęta przez francuskich konsumentów. Już obecnie wykorzystanie najpopularniejszych maszyn rozmieszczonych we Francji ma taki sam poziom, jak w Polsce. Nie jest więc zaskoczeniem, że rozbudowujemy istniejące urządzenia i bardzo szybko zagęszczamy ich sieć. Jest to element realizacji naszej europejskiej strategii – w ramach której w kolejnych krajach rozwijamy autorski system dostaw ostatniej mili, który osiągnął tak olbrzymi sukces w Polsce. We Francji, tak jak wcześniej w Polsce, nie koncentrujemy się tylko na największych miastach – ale także na mniejszych miejscowościach czy wręcz gminach, takich jak liczące niecały tysiąc mieszkańców Les Villards-sur-Thônes, gdzie została postawiona maszyna nr 3000. Jesteśmy przekonani, że zbudowanie kompleksowej sieci na każdym z rynków, na którym jesteśmy obecni to klucz do sukcesu i tę strategię konsekwentnie realizujemy” – powiedział Rafał Brzoska, prezes i założyciel InPost.

InPost Francja: Kamień milowy w rozwoju

Szeroka sieć dostaw InPost i Mondial Relay we Francji obejmuje już ponad 12.000 punktów odbioru, a w tym roku przekroczy kolejny ważny kamień milowy 3000 urządzeń Paczkomat.

– Zainstalowanie 3000 maszyny Paczkomat w kurorcie narciarskim w szczycie sezonu to świetna okazja i promocja tej nowoczesnej usługi, nie tylko wśród społeczności lokalnej. – podkreśla Vincent Paz, dyrektor marki żywności ekologicznej Le marché bio des Aravis, przed którą zainstalowano urządzenie.

Z okazji uruchomienia 3000 urządzenia InPost i Mondial Relay zaprosiły klientów, mieszkańców i turystów do wspólnego świętowania w Les Villards-sur-Thônes. Chętni mogli wziąć udział w losowaniu i wygrać hulajnogę elektryczną, wiele gadżetów (kubki, podgrzewacze, torby na zakupy itp.) oraz kody rabatowe na wysyłkę paczek, a także skosztować słodyczy, ciasteczek i gorącej czekolady. Dla najmłodszych przygotowano mnóstwo balonów.