InPost z własnym sklepem internetowym. Jakie produkty znajdziemy?

- Od początku swojej działalności chcemy się wyróżniać na tle konkurencji i całego rynku, jakością oferowanych usług oraz indywidualnym podejściem do naszych klientów. To właśnie dlatego jesteśmy love brandem wśród usług logistycznych w Polsce. Nasze działania i wprowadzane usługi wychodzą poza schemat i taki sam jest nasz nowy sklep. Stworzyliśmy go w odpowiedzi na potrzeby naszych klientów ceniących sobie ciekawy design i oryginalność. To oni bardzo często dopytywali, czy można gdzieś kupić unikatowe klocki InPost, kolorowe skarpetki jak i inne produkty z limitowanych edycji w naszych żółto-czarnych barwach. – podkreśla Anna Heimberger, dyrektor marketingu InPost i dodaje: Klienci odwiedzając nasz nowy sklep internetowy mogą przenieść się w świat, gdzie jest kolorowo i pozytywnie. W „Out Of The Box” można znaleźć wiele oryginalnych produktów do domu, oryginalne ubrania, zabawki oraz akcesoria, które z pewnością przydadzą się na co dzień - jesteśmy pewni, że każdy znajdzie coś dla siebie. Asortyment sklepu to też wiele świetnych pomysłów na prezent dla dziecka – zestaw klocków InPost, plecak, kolorowe ubranka, czy też tekturowy zestaw – stolik i krzesełko. A to dopiero początek – zamierzamy sukcesywnie wzbogacać ofertę sklepu o nowe unikatowe produkty.

Nowo otwarty sklep internetowy marki InPost działa w Polsce od kilku dni. W e-sklepie fani biało-żółtych paczkomatów znajdą gadżety z logo marki oraz inne zaskakujące rozwiązania, które przygotowała firma Rafała Brzoski. Sklep jest podzielony na 6 kategorii:

DOM I OGRÓD

DLA DZIECI

KLOCKI

MATERIAŁY DO PAKOWANIA

UBRANIA

OUTDOOR I SPORT

Co znajdziemy w sklepie InPost?

Aktualnie w ofercie znajduje się 48 produktów podzielonych na 6 kategorii. Wszystkie są inspirowane działalnością firmy InPost, np. w kategorii DOM klienci mogą znaleźć meble wykonane z kartonów oraz paczkomatę do wycierania butów.

Co znajdziemy w sklepie InPost?/fot. InPost

Dla fanów żółtego logo InPostu możemy znaleźć plecaki z uśmiechniętą buzią oraz specjalne lunchboxy.

Co znajdziemy w sklepie InPost?/fot. InPost

Fani magazynów oraz klocków mogą zbudować własną sortownię paczek oraz przy pomocy mini ciężarówki dostarczyć je do sąsiedniego pokoju.

Co znajdziemy w sklepie InPost?/fot. InPost

Posiadając własny sklep internetowy lub regularnie wysyłając paczki, możemy się zaopatrzyć w sklepie InPost w foliopaki oraz kartony do pakowania.

Co znajdziemy w sklepie InPost?/fot. InPost

InPost w nowo otwartym sklepie zadbał również o odpowiedni outfit. Kolekcjonerzy niebagatelnych ubrań znajdą w e-sklepie: skarpetki, bluzy, kurtki, przypinki oraz wiele innych rzeczy.

Co znajdziemy w sklepie InPost?/fot. InPost

Ile kosztują rzeczy w sklepie InPost?

Trzeba przyznać, że InPost postarał się, aby ceny we własnym e-commerce były bardzo przystępne. Najdroższą rzeczą, którą znajdziemy jest paczkokurtka, która kosztuje 249 zł. Najtańszy jest zestaw małych foliopaków 10 szt. za 3,60 zł.

Ile kosztuje dostawa ze sklepu InPost?

Jak na właściciela największej firmy kurierskiej w Polsce, która posiada największą liczbę paczkomatów, ceny dostaw są porównywalnie do innych e-sklepów bardzo niskie. Darmowa dostawa zaczyna się dla zamówień powyżej 40zł. Dostawa przez Paczkomat® InPost do 40 zł kosztuje 5 zł, natomiast kurierem InPost 10 zł.