InPost zaskakuje rynek. Pozytywny sygnał

Grupa InPost w II kwartale dynamicznie rozwijała także własną sieć urządzeń Paczkomat. Na koniec czerwca w Polsce było 20 652 tych urządzeń, w Wielkiej Brytanii 5 403, we Francji 3 585, a we Włoszech 1 359. Ogółem liczba urządzeń Paczkomat na koniec kwartału wynosiła 31 443 maszyn i była wyższa o 30% r/r.

31 443 maszyn Paczkomat

- Grupa InPost zanotowała w II kwartale bardzo szybki wzrost zarówno pod względem przychodów, jak i – co ważne – rentowności. Dynamika obsługiwanych wolumenów wyniosła aż 19%, czyli znacznie powyżej dynamik wolumenów e-commerce notowanych na rynkach, na których jesteśmy obecni. Jest to potwierdzeniem wysokiej jakości oferowanych przez InPost usług. W II kwartale w dalszym ciągu inwestowaliśmy w rozwój sieci i poprawę jakości usług, gdyż zapotrzebowanie na nasze usługi utrzymuje się na wysokim poziomie. W Wielkiej Brytanii, która jest jednym z kluczowych dla Grupy InPost rynków, partnerstwo oraz późniejsze nabycie udziałów w Menzies Distribution ułatwiło nam skokowe zwiększanie obsługiwanych wolumenów. W kolejnych kwartałach nadal będziemy rozwijać naszą sieć, umacniać pozycję rynkową oraz dążyć do dalszej poprawy rentowności na wszystkich kluczowych rynkach - mówi Rafał Brzoska, założyciel i prezes zarządu InPost.

Wyniki finansowe InPostu. Skorygowana EBITDA Grupy wyniosła 690,1 mln zł

W II kwartale wolumen obsłużonych przez Grupę InPost przesyłek osiągnął rekordowy poziom 214,7 mln, co stanowi wzrost o 19% r/r. Dwucyfrową dynamikę odnotowano zarówno w Polsce jak i na rynkach międzynarodowych, gdzie wzrosty wyniosły odpowiednio 15% i 28% r/r.

Grupa wypracowała znaczący wzrost przychodów, o 26,2% r/r, które osiągnęły poziom 2 140,5 mln zł. To efekt większych wolumenów przesyłek oraz zrealizowanej z sukcesem strategii zmiany cen na polskim rynku.

Skorygowana EBITDA Grupy wyniosła 690,1 mln zł, co oznacza wzrost o 35% r/r, przy skorygowanej marży EBITDA na poziomie 32,2%. To więcej o 210 punktów bazowych w stosunku do drugiego kwartału 2022 roku. Było to efektem poprawy rentowności w Polsce oraz ograniczenia strat w Wielkiej Brytanii i Włoszech.

W II kwartale 2023 roku Grupa InPost osiągnął dodatnie wolne przepływy pieniężne (FCF) w wysokości 93 mln zł, oraz zmniejszyła zadłużenie netto do 2.7x z 3.2x na koniec 2022 roku.

Rekord przesyłek

W Polsce w II kwartale InPost ustanowił nowy rekord wolumenu przesyłek na poziomie 141,6 mln, co było efektem znacznego wzrostu liczby przesyłek odbieranych poprzez Paczkomat (+17% r/r). Wynik ten odzwierciedla ciągłe zwiększanie udziału w rynku, który rósł w II kwartale wolniej o 6pp w porównaniu do dynamiki osiąganej przez InPost.

Wolumen przesyłek Mondial Relay wzrósł do 59,8 mln, co jest efektem coraz większego zainteresowania konsumentów odbiorem przez APM (Automated Parcel Machine). W II kwartale 2023 roku już 12% całkowitego wolumenu Mondial Relay zostało dostarczonych za pośrednictwem sieci urządzeń APM (wobec 3% rok wcześniej). Do końca drugiego kwartału 2023 r. sieć zewnętrzna Mondial Relay wzrosła o 22% r/r, w tym sieć APM zwiększyła się o 297% r/r.

W Wielkiej Brytanii i Włoszech InPost w II kwartale 2023 roku dostarczył 13,3 mln przesyłek, osiągając przychody na poziomie 131 mln zł (wzrost r/r o 177%). Warto zauważyć, że strata EBITDA w Wielkiej Brytanii została znacznie zmniejszona dzięki korzystnej ofercie i optymalizacji kosztów operacyjnych.

Jednym z najważniejszych wydarzeń po II kwartale 2023 roku było nabycie 30% udziału w Menzies Distribution, nowym dostawcy usług logistycznych dla InPost w Wielkiej Brytanii. Transakcja wydatnie zwiększa potencjał wzrostu InPost na tym rynku.

Nakłady inwestycyjne InPostu wyniosą w 2023 r. 1,1-1,2 mld zł

Grupa InPost spodziewa się wzrostu powyżej rynku e-commerce we wszystkich kluczowych krajach, w których jest obecna (Polska, Francja, Wielka Brytania). W całym 2023 Grupa oczekuje wyższego wzrostu przychodów w stosunku do wolumenów.

W Mondial Relay Grupa będzie się koncentrować na inwestycjach w sieć oraz wzrost udziału w rynku, jednocześnie zarządzając rosnącymi kosztami wynikającymi z inflacji płac i inwestycji w operacje.

Grupa oczekuje, że skorygowana EBITDA w Wielkiej Brytanii osiągnie próg rentowności w IV kwartale 2023 r., a 2024 r. będzie rentowna w ujęciu całego roku.

Łączne nakłady inwestycyjne wyniosą w 2023 r. 1,1-1,2 mld zł przy zwiększonym udziale nakładów inwestycyjnych na rynkach międzynarodowych.

Grupa oczekuje dodatniego FCF na koniec roku oraz dalszego zmniejszania zadłużenia netto w drugiej połowie 2023 roku.

W III kwartale 2023 r. Grupa InPost spodziewa się wzrostu wolumenów r/r podobnego do wygenerowanego w II kwartale 2023 r. we wszystkich segmentach (z nieznaczną poprawą w Wielkiej Brytanii i Włoszech).



O InPost

InPost (AEX: INPST) to wiodąca platforma dostaw dla e-commerce w Europie. Założony przez Rafała Brzoskę InPost to obecnie wiodąca platforma dostaw dla e-commerce, która zrewolucjonizowała rynek przesyłek w Polsce. Pierwsze urządzenia Paczkomat® oznaczone żółto-czarnym logo pojawiły się w Krakowie w 2009 roku i bardzo szybko stały się charakterystycznym elementem polskich miast. Dziś sieć urządzeń Paczkomat® InPost jest największą i najwygodniejszą automatyczną siecią odbioru i nadawania przesyłek w Europie – to łącznie ponad 30 tysięcy nowoczesnych urządzeń, z czego już ponad 20 tysięcy w Polsce. InPost świadczy także usługi kurierskie i fulfillment dla sprzedawców e-commerce w Polsce, współpracując z ponad 40 000 e-sprzedawców. Tylko w roku 2022 firma w ramach usług kurierskich i do urządzeń Paczkomat® obsłużyła 744,9 milionów przesyłek.

Od samego początku ambicją Rafała Brzoski było wyjście daleko poza granice kraju i stworzenie największego sukcesu biznesowego Polski na arenie europejskiej. Usługi InPost są dziś dostępne także dla klientów w Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech, Hiszpani, Portugali i krajach Beneluxu. W lipcu 2021 roku InPost przejął za 513 mln euro francuskiego potentata logistycznego Mondial Relay, co było największą polską prywatną inwestycją zagraniczną. Wejście firmy w 2021 roku na giełdę EURONEXT-Amsterdam było największym debiutem europejskiej spółki technologicznej w historii kontynentu. W lipcu 2023 r. InPost nabył za 49,3 mln funtów 30% udziału i praw głosów w Menzies Distribution Group Limited, zyskują jako partnera wiodącą firmę logistyczną operującą na rynkach Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Paczkomat® InPost zapewnia konsumentom tańszą, elastyczną, wygodną, przyjazną dla środowiska i bezdotykową opcję dostawy. Dzięki temu InPost tworzy najbardziej ekologiczne rozwiązanie dostaw dla handlu elektronicznego – dostawa do urządzeń Paczkomat® redukuje emisję CO2 o dwie trzecie w porównaniu z dostawami kurierskimi na obszarach miejskich i aż o 90% na obszarach wiejskich. Ponadto pozwala na zmniejszenie zatorów komunikacyjnych, a także zapewnienie wygodniejszego rozwiązania w zakresie dostarczania paczek konsumentom w trybie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i bez konieczności oczekiwania na przesyłkę w domu. Aplikacja mobilna InPost „InPost Mobile” to jedna z najpopularniejszych aplikacji w Polsce. Więcej informacji na: www.inpost.pl

Disclaimer

Niniejszy tekst stanowi fragment informacji prasowej opublikowanej przez InPost S.A. w dniu 6 września 2023 r., dotyczącej wyników za okres sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2023 r. ("Informacja prasowa"), która jest dostępna na stronie internetowej InPost pod adresem https://inpost.eu/investors/financial-results. W przypadku jakiejkolwiek sprzeczności lub rozbieżności pomiędzy niniejszym fragmentem, a Informacją Prasową, decydująca jest treść Informacji Prasowej.

Niniejszy fragment Informacji Prasowej zawiera sformułowania odnoszące się do przyszłości. Poza raportowanymi wynikami finansowymi i informacjami historycznymi, wszystkie stwierdzenia zawarte w niniejszym fragmencie Informacji Prasowej, w tym między innymi dotyczące naszej sytuacji finansowej, strategii biznesowej oraz planów i celów zarządu w zakresie przyszłej działalności, są lub mogą być uznane za informacje dotyczące przyszłości, które odzwierciedlają aktualne poglądy Spółki w odniesieniu do przyszłych zdarzeń oraz wyników finansowych i operacyjnych. Te sformułowania dotyczące przyszłości mogą charakteryzować się występowaniem wyrażeń dotyczących przyszłości, w tym zwrotów „uważa”, „szacuje”, „planuje”, „przewiduje”, „spodziewa się”, „zamierza”, „może”, „będzie” czy „powinno” lub ich zaprzeczeń bądź innych odmian lub odpowiedników, a także zawierać omówienie strategii, planów, celów, przyszłych zdarzeń lub zamiarów. Te sformułowania dotyczące przyszłości oparte są na przekonaniach, założeniach i oczekiwaniach Spółki dotyczących przyszłych zdarzeń i trendów mających wpływ na przyszłe wyniki Spółki, z uwzględnieniem wszystkich informacji aktualnie dostępnych dla Spółki i jako takie nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Ze względu na swój charakter, informacje dotyczące przyszłości wiążą się z ryzykiem i niepewnością, ponieważ odnoszą się do zdarzeń i zależą od okoliczności, które mogą, ale nie muszą wystąpić w przyszłości, a Spółka nie może zagwarantować dokładności i kompletności informacji dotyczących przyszłości. Szereg istotnych czynników, z których nie wszystkie są znane Spółce lub znajdują się pod jej kontrolą, może spowodować, że rzeczywiste wyniki lub rezultaty będą się istotnie różnić od tych wyrażonych w jakimkolwiek oświadczeniu dotyczącym przyszłości, w wyniku ryzyka i niepewności, przed którymi stoi Spółka. Ostrzega się czytelników, aby nie polegali nadmiernie na tych informacjach dotyczących przyszłości, które są aktualne wyłącznie w dniu publikacji niniejszego fragmentu Informacji Prasowej i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Poza przypadkami wymaganymi przez obowiązujące prawo lub obowiązujące zasady każdej giełdy, na której nasze papiery wartościowe mogą być przedmiotem obrotu, nie mamy zamiaru ani obowiązku aktualizowania informacji dotyczących przyszłości.