Inqiury na Internetowym FRSiH: Polski e-commerce wciąż dwa kroki w tyle

Uczestnicy debaty "E-commerce oraz click&collect: must have sieci handlowej", fot. PTWP

- Ogromny wzrost zainteresowania konsumentów kanałem e-commerce nie jest w pełni wykorzystywany. Konsumenci chcą kupować online, mieć atrakcyjne ceny, szeroki wybór i dobry serwis. Producenci i stacjonarne sieci są jednak daleko w tyle jeśli chodzi o rozwój własnego e-commerce - mówiła Agnieszka Górnicka, prezes zarządu Inquiry, podczas debaty "E-commerce oraz click&collect: must have sieci handlowej", która odbyła się w ramach Internetowego Forum rynku Spożywczego i Handlu.

- W Polsce ten kanał opiera się na platformach, które przyzwyczaiły klientów do tego, że wybór jest nieograniczony, ale bywa też niezwykle trudno znaleźć dokładnie taki produkt, jakiego się potrzebuje. Jeśli już go gdzieś znajdziemy, to okazuje się, że jest niedostępny w e-sklepie. To wyzywanie przed całą branżą. W Polsce e-commerce jako całość jest dwa kroki do tyłu za oczekiwaniami konsumentów - uważa Agnieszka Górnicka.

Zdaniem ekspertki wąskie gardła są nie tylko po stronie dostaw, ale też user experience.

- Pamiętajmy, że towar musi być zgodny z oczekiwaniami. Trzeba słuchać klientów, a nie obiegowych opinii z mediów. Prześledzić ścieżkę zakupów, punkty zwrotne, zdiagnozować, co powoduje decyzje o zakupie. Kluczowy nie jest pierwszy zakup, ale satysfakcja klienta - dodała panelistka.