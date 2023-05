Inquiry: Podczas zakupów live commerce wydajemy mniej niż przed rokiem

Agencja Inquiry po raz drugi przeprowadziła badanie dotyczące znajomości pojęcia „live commerce” oraz zwyczajów związanych z tego rodzajem zakupów online.

Podobnie jak w ubiegłym roku, niemal 4 Polaków na 10 obejrzało taką transmisję sprzedażową, a 12% Polaków dokonało podczas niej zakupów. Jedynie co trzeci Polak kojarzy pojęcie „live commerce” z nazwy, a po zapoznaniu się z definicją zjawiska, jego znajomość deklaruje już 70% respondentów.

Live commerce - co kupujemy

Znacząco częściej z live commerce spotkali się młodsi badani – szczególnie ci pomiędzy 18 a 34 rokiem życia. Miejscem, gdzie badani spotykają się z „live commerce” jest nadal najczęściej Facebook (64% osób, które zetknęły się z transmisjami live commerce), a następnie YouTube (31%). Na kolejnych miejscach znajdziemy Instagram (25%) oraz TikTok (16%).



Podobnie jak rok temu, najbardziej popularne są te transmisje online, na których można zakupić odzież – na nią wskazuje ponad połowa osób kupujących tym sposobem. Tym, którzy korzystają z zakupów w formie live commerce, zdarza się oprócz tego kupować w ten sposób takie produkty jak obuwie i akcesoria, kosmetyki, perfumy czy artykuły dla dzieci. Nadal najczęściej są to transmisje organizowane przez prywatnych pojedynczych sprzedawców lub małe butiki/małe firmy.

Live commerce - w tym roku wydajemy mniej na zakupy

Wyniki tegorocznej fali badania nie różnią się znacząco z tymi sprzed roku. Poza jedną kwestią – średnią kwotą wydawaną podczas jednorazowych zakupów tego rodzaju. Spadła ona bowiem z zeszłorocznych 310 zł do 210 zł w tym roku. Oznacza to spadek o ponad 30%. Z dużym prawdopodobieństwem, jak wiele innych zjawisk, wynikać to może z obecnie słabszej kondycji finansowej polskich konsumentów.



Nadal to forma zakupów, która wzbudza wysoki poziom satysfakcji i zadowolenia wśród klientów. Aż 84% osób, które kiedykolwiek sięgnęły po tego rodzaju zakupy pozytywnie ocenia „live commerce”, a 2/3 spośród tych osób zamierza nadal korzystać z tej formy zakupów.



W tegorocznej fali badania zaobserwowano natomiast istotny wzrost innych form zakupów realizowanych poprzez media społecznościowe niż live commerce. Obecnie 47% Polaków wskazuje, że dokonało takiego zakupu,

co oznacza wzrost o 7 punktów procentowych w porównaniu do ubiegłego roku.