Instagram, Facebook, Linkedin i Uber Eats - te aplikacje wiedzą o nas najwięcej

Aplikacje mobilne zbierają różne dane o swoich użytkownikach - często robią to by poprawić jakość oferowanej usługi czy naprawić pojawiające się błędy. Jednak jeszcze częściej dane pobierane są w celu ich późniejszej odsprzedaży lub zwiększenia precyzji własnych reklam targetowanych. Na podium najpopularniejszych aplikacji, które udostępniają najwięcej informacji o własnych użytkownikach znalazły się: Instagram (79%), Facebook (57%) oraz Linkedin ex aeqo z Uber Easts (50%).

- Dane te nie są wcale zaskakujące, niestety, ale przykrym standardem jest masowe zbieranie danych o własnych użytkownikach. Co gorsza, sami wyrażamy na to zgodę pobierając i akceptując regulaminy takich aplikacji. Oczywistym jest fakt, że aplikacja do biegania powinna mieć dostęp do lokalizacji, ale do czego portalom społecznościowym potrzebna jest historia naszych finansów? - komentuje Paulina Woźniak-Kołodziej, CEO firmy Reiba, producenta aplikacji TokLok.