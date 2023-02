Instagram nadal liderem w influencer marketingu

Czasy, kiedy tylko wielkie gwiazdy mogły zdobywać punkty w marketingu, minęły. Coraz częściej małe trendy wydają się osiedlać w swoich niszach. 66 procent influencerów na TikToku i 65 procent na Instagramie to tak zwani nanoinfluencerzy. Choć te „tylko” mają zasięg od 1000 do 10 000 obserwujących, to jednak świecą najwyższymi wskaźnikami interakcji (TikTok: 15,2 proc., Instagram 2,53 proc.).

Instagram pionierem reklamy

Pomimo niezaprzeczalnego szumu wokół krótkich filmów, 79 procent wszystkich marketerów nadal uważa Instagram za najlepszą platformę dla swoich kampanii. Przede wszystkim notują tu segmenty lifestyle (14,32 proc.), uroda (7,63 proc.) i muzyka (8,5 proc.). Najwyższe interakcje odnotowują treści związane ze sportem. Aktywną społeczność mają przede wszystkim sporty zimowe (5,46 proc.), sporty ekstremalne (4,12 proc.) i wyścigi (4 proc.).

Którą grupę docelową można znaleźć na jakiej platformie?

Pod względem liczby użytkowników YouTube znacznie wyprzedza Instagram (1,4 miliarda) i TikTok (1 miliard) z 2,3 miliarda aktywnych użytkowników miesięcznie. Ponadto platforma wideo przemawia do znacznie szerszego przedziału wiekowego. Większość użytkowników to 67% w wieku od 18 do 34 lat, ale osoby w wieku od 35 do 44 lat również lubią umilać sobie czas oglądając filmy. HypeAuditor zauważa również, że YouTube, w przeciwieństwie do swoich konkurentów, coraz częściej kieruje reklamy do męskiej publiczności.

Wręcz przeciwnie, TikTok to głównie młodzi ludzie: dwie trzecie użytkowników ma mniej niż 24 lata. Również tutaj dominuje odsetek kobiet, który wynosi 55,8 procent. Zdrowym medium jest Instagram: na 46 procent spędzają tu czas osoby w wieku od 25 do 34 lat wszystkich płci.

TikTok jeszcze popularniejszy w 2023 roku

Odwrócenie trendu, które stwierdzono w raporcie, polega na tym, że TikTok jest coraz częściej wykorzystywany jako platforma rozrywkowa. Użytkownicy nie tylko śledzą znajomych czy influencerów, aby być na bieżąco z ich życiem, ale chcą też dowiedzieć się o aktualnych trendach.

Aby skorzystać z tego jako marki, mogą pomóc niektóre nowe funkcje. TikTok testuje obecnie nową kartę o nazwie „W pobliżu”. Na przykład sklepy lub restauracje mogą to wykorzystać do przyciągnięcia konsumentów. TikTok Pulse powinien również umożliwiać odtwarzanie płatnych reklam w obrębie 4 procent najpopularniejszych filmów TikTok w danym dniu.