Instagram nowym kanałem marketingu influencerskiego

Nowa funkcjonalność Instagrama

Początkowo nowa funkcjonalność będzie dostępna tylko w USA. Karolina Sobieszek, Senior Content & Data Manager w Clue PRe zaznacza, że to funkcjonalność, która do tej pory była dostępna tylko dla profili oznaczonych jako profesjonalne i powiązanych z kontem firmowym na Facebooku. Teraz każdy użytkownik platformy będzie mógł bezpośrednio oznaczyć konkretne produkty w swoich wpisach.

To z jednej strony możliwość podzielenia się z innymi miłością do danej marki, a z drugiej – naturalny potencjał do rozwoju marketingu afiliacyjnego na Instagramie.

Rozszerzenie możliwości oznaczania produktów poprzez udostępnienie funkcjonalności osobom prywatnym, w tym influencerom, może znacząco wpłynąć na obroty marek – również tych oferujących usługi biznesowe. Przewiduje się, że marketing influencerski w sektorze B2B może wygenerować 11,7 miliarda dolarów przychodu do końca 2022 roku. Choć już teraz 38% firm świadczących usługi biznesowe analizuje obecnie influencer marketing jako nowy sposób na generowanie leadów.

Media społecznościowe dynamicznie rozwijają produkty przeznaczone dla właścicieli biznesów. A to właśnie z nich technologiczni giganci uzyskują większość swoich przychodów. Zaledwie w USA, w 2020 roku Instagram wygenerował 17,4 miliarda USD przychodów. Przewiduje się, że do 2023 roku platforma, której właścicielem jest Facebook, zarobi blisko 40 miliardów dolarów – wynika z danych Statista.

Przeczytaj także: Globalna sprzedaż cyfrowa spadła pierwszy raz od przynajmniej 9 lat

Media społecznościowe a sprzedaż

Coraz większe znaczenie w e-handlu zyskują platformy społecznościowe. Swoją popularność osiągnęły dzięki angażującym funkcjonalnościom, które konsekwentnie przyciągają rosnącą liczbę użytkowników wszystkich platform – w rok przybyło ich nawet ponad 400 milionów (+9,9 procent). Zakłada się, że obecnie z portali społecznościowych korzysta ok. 4,55 miliarda użytkowników. W praktyce oznacza to, że jest to najefektywniejsze narzędzie dotarcia do konsumentów. Przeciętny użytkownik spędza ponad dwie godziny dziennie w aplikacjach typu Instagram czy Facebook, a liczba ta konsekwentnie wzrasta z miesiąca na miesiąc, w przekroju grup wiekowych.