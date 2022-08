Intenson podwoił przychody z online. Jak to zrobił?

Marka Intenson jest obecna na polskim rynku już od dekady, jej produkty są dostępne w sieciach handlowych, jak Żabka, Biedronka, Rossmann, a także za granicą, w 30 krajach na całym świecie. W 2019 roku Michał Lasocki podjął decyzję o rozszerzeniu dystrybucji na własny kanał online. Był to powrót do biznesu internetowego, od którego Lasocki zaczynał przy tworzeniu poprzedniej działalności, prowadząc sklep z yerba mate.

Jak Intenson rozwinął swój sklep internetowy?

– Podczas uruchomienia naszego sklepu internetowego nie zdawaliśmy sobie nawet sprawy, jak dobry mamy timing. Wystartowaliśmy w grudniu 2019 roku, czyli niemal równo czasem, w którym z jednej strony ogromna część zakupów przeniosła się do internetu, a z drugiej dynamicznie wzrosło zainteresowanie suplementami diety, superfoods, wszystkim, co może wzmocnić odporność – mówi Michał Lasocki.

Intenson: Wzrost konwersji o 13% w ciągu dwóch miesięcy

Prace nad rozwojem sklepu internetowego na początku były w całości w rękach pracowników spółki, następnie zaangażowano agencję marketingową, a także zewnętrznych konsultantów z firmy Casbeg.

Optymalizację sklepu rozpoczęto od audytu UX, czyli przetestowania ścieżki użytkownika i zidentyfikowania punktów, które potencjalnie mogą wpływać na przerwanie zakupów czy porzucenie koszyka. Po audycie zarekomendowano i wdrożono nowy szablon, bardziej intuicyjny, lepiej eksponujący produkty. Testom poddano także warstwę technologiczną, czyli gotową platformę e-commerce, wykorzystywaną przez spółkę. Korzystny okazał się szerszy pakiet usług, mimo wzrostu kosztów utrzymania możliwości optymalizacji poprawiły doświadczenia klienta i pozwoliły utrzymać standard usług przy rosnącym ruchu na stronie.

Efekty były widoczne już po dwóch miesiącach, współczynnik konwersji wzrósł o 13%.

Intenson: Niemal czterokrotny wzrost przychodów z kampanii płatnych

Kolejnym krokiem, po usunięciu potencjalnych przeszkód na drodze użytkownika do zakupu, była analiza przychodów z ruchu płatnego (generowanego przez reklamy). Dzięki poprawie użyteczności strony, systematycznej analizie źródeł ruchu, optymalizacji i przenoszeniu budżetu reklamowego pomiędzy kanałami pozyskiwania użytkowników, spółce udało się zwiększyć przychody z kampanii płatnych niemal czterokrotnie.

Nowa linia produktowa Intenson odpowiedzią na oczekiwania klientów

Rozwój sklepu to nie tylko śledzenie ruchu użytkowników czy ich zachowań na stronie internetowej, ale też badanie potencjału sprzedażowego nowych produktów.

– Klientów i potencjalnych klientów marki Intenson podzieliliśmy na kilka głównych grup docelowych, zbadaliśmy i zidentyfikowaliśmy ich potrzeby. Zostawiliśmy to z możliwościami, jakie daje nam technologia. Rezultatem była lista możliwych linii biznesowych, z których każda spełnia oczekiwania konkretnej grupy. Pierwszą wdrożoną rekomendacją były produkty superfoods dla sportowców – komentuje Mariusz Błaszczyk, ekspert e-commerce w Casbeg.

Działania sprzedażowe online wpływają nie tylko na wzrost przychodów z bestsellerów marki, które masowo sprzedają się m.in. za pośrednictwem największych sieci handlowych w Polsce, ale pozwalają również opracować serie produktów trafiające w oczekiwania konkretnych grup klientów i skutecznie je promować. W przypadku superfoods dla sportowców spółka podjęła współpracę z influencerami, co skutecznie wzmocniło sprzedaż.

Rosnący udział e-commerce w przychodach spółki Intenson

W przypadku e-commerce w Intensonie z roku na rok rośnie także całościowy udział tego kanału w przychodach ze sprzedaży. W 2020 roku stanowił 11 proc., w 2021 – ok. 15 proc., a w I kw. 2022 r. – już 21 procent. Najważniejszy jest tu sklep internetowy marki, ale spółka dociera do nowych klientów także wykorzystując największe marketplace’y, takie jak Allegro, Amazon czy eBay. Dwa ostatnie są ważne zwłaszcza w kontekście wychodzenia na rynki zagraniczne. Platforma zakupowa pozwala budować zaufanie i pozyskiwać nowych klientów, którzy następnie są zachęcani do zakupów bezpośrednio w sklepie Intenson.pl.

Dalsze plany rozwoju e-commerce

Intenson ma w planach dalsze inwestycje w rozwój e-commerce. Jest to jeden z celów prowadzonej przez spółkę emisji akcji w crowdfundingu udziałowym. Intenson chce pozyskać 2,5 mln zł dodatkowego kapitału, m.in. na rozszerzenie portfolio produktów czy dalszą ekspansję zagraniczną i wejście na największy rynek superfoods na świecie, czyli USA.