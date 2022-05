Inter Cars uruchamia marketplace z nowymi i używanymi częściami do aut

Platforma przed debiutem w Polsce obecna była testowana na Litwie i w Bułgarii. Celem tego przedsięwzięcia jest poszerzenie portfolio produktów dla klientów i dostarczenie do warsztatów części oraz elementów, do których dostęp był utrudniony lub ograniczony.

Firma Ambit jako partner Inter Cars Marketplace dostarczy produkty pochodzące z demontażu. W kolejnych miesiącach dołączą do nich kolejne indeksy – zarówno używane i w pełni sprawne, jak również nowe, które wcześniej nie były dostępne w asortymencie Inter Cars.

– Nowa platforma Inter Cars Marketplace będzie zawierać szeroką gamę produktów. Części używane są tylko jednym z jej elementów. Wprowadzamy je, gdyż wiemy, że mają one swoje miejsce na motoryzacyjnym rynku posprzedażowym. Istnieje wiele przykładów, w których są one jedynym możliwym do zastosowania rozwiązaniem technicznym w przypadku naprawy lub modernizacji pojazdu. Umożliwiają też warsztatom oferowanie klientom większej liczby kosztowych alternatyw napraw – mówi Momchil Kovachev, Chief Digital Officer w Inter Cars SA, odpowiedzialny za rozwój projektu.