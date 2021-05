Intermarché Drive dostępne w 53 supermarketach

Grupa Muszkieterów rozwija usługę Drive, fot. mat. pras.

Sieć Intermarché rozwija usługę zakupów click&collect. Grupa Muszkieterów uruchomiła rozwiązanie Drive w pięciu kolejnych placówkach. Łącznie udogodnienie Intermarché Drive jest dostępne w 53 supermarketach sieci.

Na skutek pandemii wiele osób po raz pierwszy zdecydowało się na zakupy żywności online

W odpowiedzi na zachodzące zmiany Grupa Muszkieterów rozwija usługę Drive

Intermarché Drive jest dostępne w dodatkowo w Zielonej Górze, Ełku, Luboniu, Turku oraz Polkowicach

– Ostatnie miesiące utwierdziły nas w przekonaniu, że rozwijanie usług z zakresu e-commerce powinno należeć do najwyższych priorytetów Intermarché. Zależy nam, aby odpowiadać na bieżące potrzeby klientów, dlatego konsekwentnie rozwijamy usługę Intermarché Drive w kolejnych miastach w całej Polsce, a w planach mamy kolejne lokalizacje.Właściciele supermarketów Intermarché dostrzegają potencjał tego rozwiązania i chętnie wprowadzają je w swoich sklepach – mówi Thierry Klupczynski, prezes Dyrekcji Handlowej Intermarché w Polsce.

9 do 12 tys. artykułów w Intermarché Drive

Usługa Intermarché Drive umożliwia kupującym zamawianie produktów za pośrednictwem strony internetowej. Następnie klienci odbierają zakupy w specjalnie wyznaczonej do tego strefie, znajdującej się na parkingu przed sklepem. Obsługa supermarketu przygotowuje artykuły zamówione przez Internet i dostarcza je bezpośrednio do samochodu klienta. Zakupy mogą być gotowe do odbioru nawet po upływie dwóch godzin od momentu złożenia zamówienia. Produkty można odebrać w ciągu 24 godzin. W zależności od lokalizacji w ofercie dostępnych jest od 9 do 12 tysięcy artykułów.

Grupa Muszkieterów, największa sieć franczyzowa w kategorii supermarketów spożywczych i typu „dom i ogród” w Polsce, jest zrzeszeniem prawie 300 niezależnych polskich przedsiębiorców. W 2020 roku obroty Grupy Muszkieterów wyniosły blisko 7,8 mld zł.