Intermarché z usługą Drive w ETC Swarzędz

W ETC Swarzędz uruchomiona została usługa Intermarché DRIVE. Na stronie internetowej supermarketu można realizować zamówienia online, z odbiorem osobistym, w wyznaczonym miejscu na parkingu ETC Swarzędz.

Poszczególne artykuły należy dodać do koszyka, a następnie ustalić sposób płatności oraz termin i godzinę odbioru zamówienia. W usłudze Intermarché Drive, można wybrać płatność przez Internet lub przy odbiorze – kartą. Odbiór zamówienia w ETC Swarzędz odbywa się w specjalnie oznaczonej strefie. Na parkingu wydzielone zostały dwa miejsca parkingowe. Obsługa przynosi zakupy i wkłada je do bagażnika samochodu klienta.