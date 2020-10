Intermarche Drive w blisko co czwartym sklepie

fot. materiały prasowe

Grupa Muszkieterów kontynuuje rozwijanie usługi zakupów click&collect w sieci supermarketów spożywczych. Od niedawna Intermarché Drive jest dostępne w blisko 50 lokalizacjach, dzięki czemu z rozwiązania mogą korzystać klienci prawie co czwartego sklepu sieci w całej Polsce.





Klienci Intermarché mogą korzystać z udogodnienia w kolejnych dziesięciu supermarketach. W ostatnim czasie rozwiązanie zostało wprowadzone w Szprotawie, Grudziądzu, Knurowie, Piekarach Śląskich, Zduńskiej Woli, Swarzędzu, Skierniewicach, Ozorkowie, Wieliczce oraz Bielawie. Obecnie usługa jest dostępna w 48 supermarketach, czyli w blisko co czwartym sklepie sieci Intermarché.

– Rosnąca popularność rynku e-commerce motywuje nas do stałego rozwijania sieci i poszukiwania coraz to lepszych rozwiązań. Zgodnie z planami Grupa Muszkieterów wdraża usługę Intermarché Drive do kolejnych sklepów. Tylko w tym roku oferta została wprowadzona dodatkowo w 40 miastach. Co ważne, udogodnienie spełnia oczekiwania klientów, a także cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony właścicieli supermarketów, którzy chętnie wdrażają usługę w prowadzonych placówkach handlowych, dzięki czemu mogą wypracować większe obroty – mówi Eliza Orepiuk-Szymura, Dyrektor ds. Komunikacji i Informacji Grupy Muszkieterów.