Internet zastąpił Polakom centra handlowe

W ostatnią sobotę listopada, kiedy centra handlowe ponownie zostały w pełni otwarte, klienci tłumnie ruszyli na zakupy. Wiele sieci handlowych zanotowało rekordowe poziomy sprzedaży. Polacy czekali na rozpoczęcie przedświątecznych zakupów i wysoka odwiedzalność galerii nie dziwi w świetle wyników badania zrealizowanego przez agencję badawczą Inquiry pod koniec listopada.

Poparcie dla idei ponownego otwarcia centrów handlowych w dniu 29 listopada zadeklarowało 70% badanych, przeciwnych otwarciu było tylko 21%. Również decyzja umożliwiająca handel w niedzielę 6 grudnia była zgodna z oczekiwaniami Polaków. Za zniesieniem zakazu handlu i umożliwieniem handlu w niedzielę 6 oraz 27 grudnia opowiedziało się 69% badanych. Utrzymania zakazu handlu w te dni chce 24% respondentów. Ponad połowa respondentów negatywnie odbierała częściowe zamknięcie centrów handlowych w dniach od 9 do 27 listopada (54%), a pozytywnie oceniało tę decyzję 38%. Po otwarciu galerii zakupy w nich planuje 56% respondentów, natomiast 48% badanych zadeklarowało, że nie planuje obecnie zakupów w centrach handlowych.

Agencja Inquiry zapytała Polaków również o to, w jaki sposób ograniczenie działalności centrów handlowych w listopadzie wpłynęło na ich zachowania zakupowe. Jak się okazuje, największa grupa badanych dokonała większości niezbędnych zakupów w internecie (38%). Co czwarty respondent swoje plany zakupowe zrealizował w tych sklepach, które były w tym czasie otwarte w galeriach. Ponadto część badanych przesunęła zakupy na później, planując większość zakupów na grudzień (17%), a część dokonała części zakupów w internecie, a resztę zaplanowała na okres przedświąteczny (19%). Warto dodać, że dzięki stosowanym przez centra handlowe środkom bezpieczeństwa sanitarnego podczas wizyty czuje się w nich bezpiecznie 61% badanych.

Agnieszka Górnicka, prezes firmy Inquiry, dodaje: Centra handlowe są ważną częścią naszego codziennego życia. Zamknięte sklepy powodują rosnące niezadowolenie klientów, szczególnie w tak newralgicznym okresie. Jeśli zaś chodzi o przypadające w grudniu niedziele, to 6 grudnia wypadł w Mikołajki, a 27 grudnia to kolejny dzień bez handlu po dwóch dniach świąt i ograniczonych godzinach handlowych w Wigilię. Jeśli zakaz handlu w ten dzień zostanie utrzymany, spowoduje to ogromne utrudnienia i dla handlu, i dla klientów.