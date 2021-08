Internetowa sprzedaż artykułów dla zwierząt rośnie o kilkadziesiąt proc. rocznie

Rok 2020 rokiem wzrostów

Na portalu Ceneo.pl drugi kwartał 2020 roku to okres największej dynamiki ruchu internetowego związanego z artykułami dla zwierząt. Miesięczne wzrosty rok do roku w kategorii „karmy i akcesoria dla psów” kształtowały się w tym czasie pomiędzy 57% a 85%, z kolei w kategorii „karmy i akcesoria dla kotów” wynosiły pomiędzy 61 i 87%. Największy wzrost zanotowała jednak kategoria „artykuły zoologiczne’, zainteresowanie nią rosło w tempie od 87% do 167%.

Ogółem, klikalność kategorii „karmy i akcesoria dla psów” w 2020 roku wzrosła o 47% w stosunku do roku 2019. Identyczny wynik zanotowała kategoria „karmy i akcesoria dla kotów”, jednak największy wzrost klikalności, aż o 77%, zanotowała branża „artykuły zoologiczne”.

W 2020 roku, w porównaniu z rokiem 2019, ruch internetowy związany z wieloma produktami rósł w tempie trzycyfrowym. Zainteresowanie internautów legowiskami dla psów wzrosło o 137%, drapakami dla kotów o 158%, klatkami dla małych zwierząt o 158%, klatkami i kojcami dla psów o 195%, klatkami dla ptaków o 187%, terrariami o 227%. Rekordowym produktem pod względem wzrostu popularności w 2020 roku były budy dla psów, związany z nimi ruch internetowy wzrósł aż o 307%.

Branża coraz bardziej konkurencyjna

Jednocześnie od 2019 roku nieznacznie spada średnia wartość koszyka zakupowego. W kategorii „artykuły zoologiczne” spadła z 85 zł w roku 2019 do 78 zł w roku 2021. Oznacza to spadek o 5% w roku 2020 i kolejne 3% w roku 2021. Podobnie jest w kategorii „karmy i akcesoria dla kotów” – spadek ze 115 do 92 zł, o 10% w roku 2020 i 12% w roku 2021 oraz w kategorii „karmy i akcesoria dla psów” – spadek ze 151 do 137 zł o 4% w roku 2020 i o 6% w roku 2021. Te dane mogą świadczyć o tym, że w szybkim tempie rośnie konkurencyjność rynku oraz zaostrza się walka cenowa między producentami.

Najważniejszą grupę wiekową nabywców są konsumenci w wieku pomiędzy 25 a 34 lata. Stanowią oni aż 31,1% wszystkich nabywców. Drugą największą grupą są konsumenci w wieku 35-44 lata – 21,8% ogółu. Prawie dwie trzecie klientów we wszystkich kategoriach wiekowych stanowią kobiety.