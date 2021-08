Internetowa sprzedaż Auchan Retail to już 7,4 proc. przychodów

Duży spadek we Francji

W pierwszym półroczu br. spółka Auchan Retail bardzo ucierpiała z powodu ograniczeń związanych z Covid, zwłaszcza w większych centrach handlowych, gdzie firma posiada wiele hipermarketów. Przychody wyniosły 14,9 mld euro, co oznacza spadek o 2 proc. We Francji, gdzie 60 proc. sprzedaży generowane jest w centrach handlowych o powierzchni ponad 20 000 mkw., detalista odnotował spadek przychodów o 4,2 proc., do prawie 300 mln euro - pisze francuska gazeta "Les Echos".

- 40 proc. spadku sprzedaży można przypisać 10 hipermarketom (ze 117) ze względu na ich lokalizację na granicy, w centrach usługowych lub turystycznych - powiedział Yves Claude, który na początku miesiąca został mianowany niewykonawczym prezesem pionu detalicznego. W Europie Środkowo-Wschodniej sprzedaż wzrosła o 3 proc. W ciągu ostatnich dwóch lat sprzedaż internetowa wzrosła o 45 proc. i obecnie stanowi 7,4 proc. całkowitych przychodów firmy.

Zysk operacyjny w górę

Mimo spadku sprzedaży zysk operacyjny brutto (EBITDA) Auchan wzrósł o 3,7 proc., do 594 mln euro. We Francji i Rosji EBITDA wzrosła odpowiednio o 25 proc. i 66 proc.