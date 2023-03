Internetowe apteki korzystają z usługi Poczty Polskiej

Thermo Tracking - co to za usługa

Poczta Polska realizuje usługę Pocztex Thermo Tracking od września ubiegłego roku. Rozpoczęła wtedy pilotaż we współpracy z dużym podmiotem na rynku farmaceutycznym – apteką i drogerią internetową. Do stycznia 2023 obsłużyła w sumie 100 tys. przesyłek kurierskich, wymagających monitoringu temperatury. Zastosowanie monitoringu temperatury, połączonego z szybką dostawą kurierską nawet do najodleglejszych miejsc w Polsce, zapewnia bezpieczeństwo i szybkość transportu produktów farmaceutycznych.

Usługą zainteresowały się także inne firmy sprzedające przez internet, m.in. leki i kosmetyki specjalistyczne. Grono klientów spółki poszerzyła właśnie apteka Cefarm24, a wkrótce dołączy i drugi podmiot – Tanie Leczenie.

Cefarm24 klientem Poczty Polskiej

Apteka internetowa Cefarm24 należy do Grupy Farmacol, czołowego dystrybutora środków farmaceutycznych w Polsce. Jest jedną z największych i najstarszych aptek internetowych działających na polskim rynku. Poczta współpracuje z tym klientem już od kilku lat, ale do tej pory wyłącznie w zakresie dystrybucji produktów niefarmaceutycznych, m.in.: suplementów diety, kosmetyków, urządzeń medycznych. Po wprowadzeniu opcji Pocztex Thermo Tracking, Cefarm24 znacząco zwiększył liczbę paczek nadawanych za pośrednictwem spółki.

W najbliższym czasie nadania rozpocznie także apteka Tanie Leczenie, powiązana kapitałowo z apteką Cefarm24. Obecnie trwają prace wdrożeniowe i przygotowania logistyczne niezbędne do obsługi przesyłek nadawanych przez aptekę Tanie Leczenie.

Zastosowanie monitoringu temperatury, połączonego z szybką dostawą kurierską nawet do najodleglejszych miejsc w Polsce, zapewnia bezpieczeństwo i szybkość transportu produktów farmaceutycznych. Z oferty Pocztex Thermo Tracking mogą skorzystać wszystkie apteki i drogerie prowadzące sprzedaż wysyłkową, które podpiszą umowę z operatorem.