Internetowe FRSiH: Nieuczciwa konkurencja w e-grocery częściej dotyczy firm z UE niż Chin (wideo)

Anna Mirek, radca prawny, senior associate, Noerr, fot. PTWP

- Sprzedając w sieci żywność za granicę, musimy spełniać takie same wymagania, jak sklepy stacjonarne. Jeśli prowadzimy biznes w Polsce, to spełniamy wymogi polskie i unijne, gdzie prawo żywnościowe jest zharmonizowane. Jeśli natomiast chcemy targetować klientów spoza tego obszaru, musimy wiedzieć, jakie przepisy obowiązują w poszczególnych państwach - mówi Anna Mirek, radca prawny, senior associate, Noerr.

- Same strony internetowe są kierowane do konsumentów, w związku z tym oferowane produkty muszą być oznakowane w języku danego kraju. Często przedsiębiorcy obawiają się konkurencji z Chin. Z danych UE wynika jednak, że nieuczciwa konkurencja e-commerce’owa w przypadku żywności częściej dotyczy firm z samej Unii, ma charakter lokalny. Z około 500 wszczętych postępowań w tym temacie, tylko 70 dotyczyło firm z Chin i USA. Ważne jest również edukowanie społeczeństwa, konsumenci muszą wiedzieć, co i gdzie kupują - tłumaczyła ekspertka.