Internetowe FRSiH: Tesco zostawia dużą grupę dojrzałych konsumentów, którzy kupują online

Uczestnicy debaty "E-commerce oraz click&collect: must have sieci handlowej"

- Wiosną sytuacja zmieniła się z dnia na dzień, pojawiła się konieczność przekształcenia biznesów modelowych. Tutaj kluczowa była zwinność organizacji i operacji. Dla nas wyzywaniem była gałąź dostaw do domu – mamy dedykowaną dla niej własną flotę, musimy zachować łańcuch chłodniczy. Z drugiej perspektywy rozwijamy się ominkanałowo, więc było nam łatwiej. W systemie click & collect działa już 200 naszych sklepów, dowozimy bezpośrednio do domu, ale można zrobić u nas zakupy także za pośrednictwem Allegro, Everli czy Glovo. Jesteśmy w wielu miejscach, gdzie możemy dotrzeć do konsumentów - powiedział Marcin Bojarski, dyrektor ds. e-commerce w Carrefour Polska, podczas debaty "E-commerce oraz click&collect: must have sieci handlowej", która odbyła się w ramach Internetowego Forum rynku Spożywczego i Handlu.

Czego można się spodziewać w najbliższych miesiącach? - Nie wiemy, jakie będą dalsze restrykcje. Ostatni kwartał jest zawsze wyzwaniem, bo jest najbardziej intensywny w roku. Trzeba zwiększyć ilość dostępnych produktów, przepustowość magazynów oraz zapewnić bezpieczeństwo dostaw - dodał dyrektor Carrefoura.

Zobacz pełną relację z debaty "E-commerce oraz click&collect: must have sieci handlowej"





Marcin Bojarski zastanawiał się również nad przyszłością e-commerce po pandemii. - Nie wiemy, co się stanie z grupą konsumentów pozyskaną podczas Covid-u. Czy usprawnienia i usługi, które teraz wprowadzamy będą użyteczne w nowej rzeczywistości, już po koronawirusie. Usługa Carrefour Sprint jest dzisiaj odpowiedzią na barierę zakupową - z naszych badań wynika, ze cześć klientów nie kupuje w e-grocery ze względu na długi czas oczekiwania. Nasz serwis dostarcza zakupy w trzy godziny. To kusi klientów, by skorzystać z tej usługi. Największym wyzwaniem dla branży będzie marzec/kwiecień przyszłego roku, kiedy restrykcje zostaną zniesione. Również mamy sporo klientów covidowych, którzy wcześniej u nas nie kupowali. Co zrobią, gdy epidemia się kończy?

Dziś wiemy z rynku, że udział e-grocery to 1 proc. obrotów rynku FMCG, w samej Warszawie jest to około 3 proc. Największy gracz, czyli Ezakupy Tesco, wychodzi teraz z rynku, ale zostawia dużą grupę dojrzałych konsumentów, którzy kupują online i są do tego przekonani. Teraz po naszej stronie jest, jakie doświadczenie klienta zaoferujemy. To wyzwanie operacyjne - mówił dyrektor Carrefoura.