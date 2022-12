Internetowe platformy handlowe napędzają sprzedaż zagraniczną małym firmom

Na mapie Polski zaczynają wyłaniać się tereny, w których wzrost gospodarczy wyraźnie generowany jest przez małe i średnie przedsiębiorstwa handlujące w sieci.

Położenie geograficzne firmy powoli staje się kwestią drugorzędną – o przewadze biznesowej zaczynają zaś decydować obrane modele działania, technologie i wykorzystywane narzędzia.

Cyfryzacja małych firm i wykorzystanie przez nich platform handlowych stanowi dziś szansę rozwoju dla mniej zamożnych regionów - wynika z raportu eBay „Digital Density in Europe”.

Jak internetowy handel zmienia biznes?

Niewiele ponad 1 mln mieszkańców i najwyższy poziom zalesienia w kraju, sięgający 49%, ma województwo lubuskie, plasuje się na drugim miejscu od końca pod względem liczebności mieszkańców w skali całego kraju. Wielu osobom kojarzy się z jeziorami, które świetnie sprawdzają się jako przestrzeń wypoczynku. Jak jednak podaje najnowszy raport eBay, analizujący działalność małych firm w serwisie, to również doskonałe miejsce na rozwój biznesu.

Region ten znalazł się na czele listy prezentującej tereny o najwyższej aktywności biznesowej na platformie eBay. Zaraz za lubuskim uplasowały się kolejno województwa: dolnośląskie, małopolskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie. To rejony o wyższym „zagęszczeniu cyfrowym”, czyli poziomie sprzedaży per capita w serwisie eBay, prowadzonej przez zarejestrowane tam małe firmy za pomocą tego narzędzia. Drugim, istotnym dla rozwoju regionalnego wskaźnikiem uwzględnionym w analizie, jest przewaga ekonomiczna, opierająca się na PKB per capita w regionie.

Sieć równych szans

Już samo zestawienie najprężniej działających biznesowo w serwisie regionów na przykładzie Polski mówi o ważnym zjawisku, które w ostatnich latach mamy okazję obserwować. Choć to stolice państw zwykle wiodą prym pod kątem wysokości wypracowanego PKB i aktywności biznesowej, na mapie równolegle zaczynają wyłaniać się tereny, w których wzrost gospodarczy wyraźnie generowany jest przez małe i średnie przedsiębiorstwa handlujące w sieci. W tej sytuacji położenie geograficzne firmy powoli staje się kwestią drugorzędną – o przewadze biznesowej zaczynają zaś decydować obrane modele działania, technologie i wykorzystywane narzędzia.

- Raport, który opracowaliśmy, uwzględnia 28 rynków europejskich, na których działamy. Wśród krajów unijnych, które poddaliśmy analizie, a także w Wielkiej Brytanii, wyłania się kilka prawidłowości, które można uznać za wspólne. Bez wątpienia należy do nich zyskiwanie na znaczeniu regionów oddalonych od dużych ośrodków miejskich, które intensywnie angażują się w internetowy handel. Inną, niezwykle istotną obserwacją, pozostaje łatwość, z jaką małe i średnie firmy są w stanie z pomocą narzędzia takiego jak eBay wejść na rynki zagraniczne – z takiego rozwiązania korzysta przeszło 97% firm zarejestrowanych na naszej platformie - komentuje Lorna Dunne, Head of European Export Sales eBay.

Lorna Dunne, Head of European Export Sales eBay

Topowe kraje i branże

O tym, jak e-commerce ułatwia firmom otworzenie się na zagraniczne rynki, mówi również uśredniona liczba krajów, do których przedsiębiorcy korzystający z platformy eBay eksportują swoje produkty. Dla państw unijnych jest to przeciętnie 20 rynków docelowych, w przypadku Wielkiej Brytanii – 23. Takie rezultaty znacznie przewyższają możliwości firm korzystających z tradycyjnych kanałów, spośród których na handel poza granicami decyduje się jedynie 6,5% w Unii Europejskiej oraz 6,6% w Wielkiej Brytanii.

A jak Polska prezentuje się na tym tle? Przeszło 4 na 5 firm korzystających z platformy eBay’a eksportuje swoje produkty przynajmniej do 10 krajów. To niższy wynik niż np. w Portugalii, gdzie wskaźnik ten sięga 94%, ale wyższy niż choćby w Niemczech, gdzie wynosi on 60% czy we Włoszech, gdzie pozostaje na poziomie 56%.

„Należy przy tym pamiętać, że mowa o firmach z sektora małego i średniego biznesu, a w tym kontekście każdy z tych wyników wydaje się równie imponujący” - oceniają autorzy raportu.

Raport pozwala ustalić ponadto, dokąd swoje towary eksportują firmy korzystające z platformy. W przypadku Polski czołowymi rynkami pozostają Niemcy oraz inne kraje UE, a poza Wspólnotą – Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Australia i Kanada. Topowymi branżami w kontekście polskich eksporterów okazały się zaś motoryzacyjna (części samochodowe), dom i ogród, aranżacja wnętrz (meble), biznes, biuro i przemysł oraz ubrania, buty i akcesoria.

„Raport opracowany przez eBay sprowadza się do istotnego wniosku – cyfryzacja małych firm i wykorzystanie przez nich platform handlowych stanowi dziś szansę rozwoju dla mniej zamożnych regionów. Pozostaje to tym ważniejsze, że małe przedsiębiorstwa tworzą 99% sektora biznesu w Europie – i to one w dużej mierze decydują więc o poziomie przedsiębiorczości w każdym z krajów” czytamy w posumowaniu.