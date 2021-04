Intersport chce stworzyć największy w Polsce sportowy marketplace

Sześć na dziesięć osób uprawiających sport dokonuje swoich zakupów głównie w sklepach stacjonarnych. Ponad 61 proc. respondentów odwiedziny w placówce offline traktuje jako ulubiony sposób kupowania produktów sportowych. Natomiast zakupy sportowe w sklepach online robi 38,5 proc. pytanych i jest to jeden z wyższych wyników w badanych krajach. Jednocześnie należy założyć, że wkrótce konsumenci będą w pierwszej kolejności korzystać ze sklepów online – wskazuje Marek Kaczmarek, prezes zarządu spółki NTERSPORT.

Naszym obecnym głównym celem jest m.in. poprawa modelu biznesowego, który wpisze się w światowy trend omnichanelowego handlu detalicznego. Wiąże się to nierozerwalnie z optymalizacją całego środowiska informatycznego m.in. uruchomieniem nowego systemu ERP/POS/WMS/BI w oparciu o nowoczesną i elastyczną platformę technologiczną oraz przejście na innowacyjną i otwartą platformę e-commerce – dodaje prezes. A także remodelingiem wszystkich standardów i procesów wspierających biznes w spółce. Zarekomendowane zmiany i działania zostały już zainicjowane i większość z nich planujemy wdrożyć już w 2021 roku - wskazuje.



- Aby móc jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby naszych konsumentów (jednocześnie wprowadzać elementy modelu sprzedaży omnichannelowej) planujemy w krótkim czasie wprowadzić w sieci sklepów usługi video chat dla klientów e-commerce. Jest to częścią remodelingu sieci sklepów do formatu INTERSPORT 2.0. Zostaną one zmodernizowane w oparciu o technologię przyszłości według nowej koncepcji Grupy INTERSPORT – mówi Marek Kaczmarek. Planujemy także zbudować największy na polskim rynku „sportowy marketplace” w oparciu o nową platformę i współpracę z największymi producentami sprzętu, odzieży i butów do uprawiania wszystkich dyscyplin sportowych – podsumowuje.

W lutym br. zysk ze sprzedaży osiągnął ponad 25 proc. wzrost w stosunku do roku 2019, co było najlepszym wynikiem od 5 lat.

Polacy na odzież oraz sprzęt sportowy przeznaczają średnio 193 euro rocznie ¬– wynika z raportu firmy doradczej Deloitte „Sports Retail Study 2020”. Prognozy na 2021 są jeszcze lepsze. Kraj plasuje się na pierwszym miejscu spośród badanych ośmiu krajów w raporcie „Sports Retail Study 2020”, jeżeli chodzi o odsetek osób deklarujących aktywność fizyczną (75 proc.). Drugie miejsce należy do Francji (70 proc.), a kolejne Austria (68 proc.) oraz Niemcy (65 proc.).