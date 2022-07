IT nie wyhamowuje pomimo inflacji. Czy ma gotowe rozwiązania dla przedsiębiorców?

Pomimo ogólnoświatowego kryzysu na rynku usług IT będzie można zauważyć - zdaniem analityków IDC - 4-5 proc. wzrost, a dla niektórych usług nawet 15-20 proc. w ciągu roku. Wynika to m.in. z faktu, że firmy będą szukać rozwiązań usprawniających ich działalność operacyjną, umożliwiających budowanie przewag rynkowych czy też dających możliwość efektywnej optymalizacji kosztów.

Lokalne i globalne wyzwania biznesu

Najpierw pandemia COVID-19, która spowodowała zaburzenia w łańcuchu dostaw i braki kadrowe, a następnie pędząca w górę inflacja i wojna w Ukrainie sprawiły – i nadal sprawiają – że liczba czynników ryzyka w biznesie w ostatnim czasie mocno wzrosła.

76 proc. ankietowanych w badaniu Polcom i Intel uważa, że to braki kadrowe w IT będą hamować rozwój firmy. Na przestarzałe systemy i technologie wskazało 65 proc. respondentów, zaś na niewystarczający poziom finansowania 63 proc. ankietowanych. Pytani obawiają się również zagrożeń związanych z atakami hakerskimi oraz zwracają uwagę na brak aktualnego know-how i kompetencji w zakresie innowacji, choć – jak wiemy – można je łatwo pozyskać od zewnętrznego dostawcy.

W ostatnim czasie jednak to temat inflacji nie schodzi z ust mediów i obywateli. Według danych rynkowych inflacja i związany z nią wzrost cen to główna obawa i wyzwanie przedsiębiorców, z jakimi będą musieli się mierzyć w bieżącym roku (na trzecim miejscu wskazano rosnące koszty prowadzenia działalności).

Inflację odczuwa każdy obywatel Polski, ale są branże, które naprawdę mocno odczuły bolesne ceny np. materiałów budowlanych (ich ceny wzrosły w kwietniu aż o 34 proc. r/r. ogłosiły Polskie Składy Budowlane). W sektorze transportu kwietniową inflację oszacowano na poziomie 21,4 proc. r/r., a wynik ten to przede wszystkim efekt rosnących cen paliw. Jeszcze więcej, bo 23,3 proc. r/r wyniósł wzrost cen produkcji sprzedanej przemysłu. Nieco mniejsze zwyżki cen odnotowano w branży hotelarsko-gastronomicznej (14,1 proc.), ale tu szczyt wzrostów dopiero nadchodzi.

Szczyt inflacji ma bowiem nastąpić w pierwszym kwartale przyszłego roku z CPI na poziomie 18,8 proc. - wynika z lipcowej projekcji Narodowego Banku Polskiego. A jak wiemy z nowego raportu firmy Assay Biznes, aż co trzeci przedsiębiorca myśli o zamknięciu firmy.

Plany firm na przyszłość

W 58 proc. przedsiębiorstw pandemia COVID-19 zwiększyła rolę IT w organizacji i przyspieszyła przemianę biznesu – wiemy z badania Polcom i Intel. Ale pogarszająca się koniunktura, gospodarka czy problemy z łańcuchami dostaw niekoniecznie muszą stanowić przeszkody, bo np. 57 proc. firm z polskiego sektora technologicznego planuje rozwijać swoją działalność – pokazuje badanie Global Tech Trends Survey.

Ponadto według danych z raportu Economist Impact zrealizowanego na zlecenie Iron Mountain, od początku 2020 r. niemal dwukrotnie wzrosło zaangażowanie biznesu w międzydziałowe wypracowanie standardów funkcjonowania w obliczu rosnącego ryzyka naruszenia danych. 57 proc. planuje wdrażać rozwiązania chmurowe, bo w ten sposób uda im się podnieść bezpieczeństwo infrastruktury, aby zapewnić ciągłość działania biznesu – wiemy z raportu „Inwestycje IT w kierunku rozwoju polskich firm w latach 2021-2022. Chmura i nowe technologie”.

- Podobne plany mają również przedsiębiorstwa z rozwiniętych europejskich rynków. Wzrost napędzany będzie inwestycjami w technologie cyfrowe. Prawie połowa badanych deklaruje wejście na nowe rynki za pośrednictwem chmury. Uczestnicy naszego badania są zgodni, że znaczenie chmury obliczeniowej będzie rosło w kolejnych latach. W opinii 83 proc. ankietowanych najważniejszym powodem za wyborem chmury będzie większa elastyczność i skalowalność infrastruktury IT w zależności od aktualnych potrzeb biznesu – mówi Robert Czarniewski, CFO oraz wiceprezes Polcom.

Prawie połowa (49 proc.) respondentów Global Tech Trends Survey z Polski chce wesprzeć plany ekspansji poprzez wdrożenie rozwiązań w chmurze. To dobre wiadomości dla rodzimej gospodarki, która potrzebuje przyspieszenia procesów cyfryzacji. Co więcej, wskazuje to, że sektor IT będzie się dalej rozwijał i poszukiwał nowych pracowników. Z analiz wynika, że upowszechnienie technologii chmurowych w polskich firmach i instytucjach publicznych może wytworzyć do 2030 r. wartość dodaną w wysokości 27 mld euro (121 mld zł), czyli odpowiadającą 4 proc. PKB Polski.

Outsourcing IT to pomocna dłoń

Mimo iż Europa jest najbardziej dotkniętym wojną regionem, w dodatku Polacy zmagają się z rosnącą inflacją, to analitycy pozostają optymistami co do rozwoju rynku usług IT i biznesowych w tym regionie. Dlaczego? Unijne inwestycje rozpędzają usługi, więc i chmura będzie ciągnęła wydatki w górę. Nakłady na rynek chmury zwiększą się bowiem o około 20 proc. r/r, a w ciągu kolejnych trzech lat o 15 – 20 proc. co roku.

Outsourcing usług IT, np. w postaci usług cloud computing, może być odpowiedzią na wiele biznesowych wyzwań oraz sprzyjać realizacji strategicznych celów firmy. Ponadto z badania PMR dla Polskiej Chmury wiemy, że 2/3 przedsiębiorstw zdecyduje się na inwestycję w chmurę z uwagi na optymalizację kosztową.

- Chmura będzie zyskiwać na znaczeniu, bowiem działy IT muszą szybciej udostępniać zasoby infrastruktury, aby skracać czas wprowadzania produktów na rynek. Nasi ankietowani menedżerowie uważają też, że dzięki chmurze nastąpi przyspieszenie realizacji projektów. Inni z kolei są zdania, że przełoży się to na możliwość szybszego spełniania potrzeb biznesowych firmy i potrzeb użytkowników - user experience. Wszyscy mają tak naprawdę rację, bowiem rozwiązania chmurowe to cały szereg korzyści, w dodatku rozwiązania te mogą być dopasowane wprost do potrzeb – wskazuje Robert Czarniewski.