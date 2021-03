Jak Amazon zmieni układ sił w e-handlu?

dr Urszula Kłosiewicz-Górecka, fot. Żelazna Studio

O wejściu Amazona do Polski i zmianie układu sił na krajowym rynku e-handlu rozmawiamy z dr Urszulą Kłosiewicz-Górecką z Zespołu Foresightu Gospodarczego w Polskim Instytucie Ekonomicznym.

Jak wejście Amazona do Polski może zmienić układ sił w e-handlu w Polsce?

Dr Urszula Kłosiewicz-Górecka: Pojawienie się amerykańskiego giganta, będącego liderem branży e-commerce może spowodować rozległe zmiany na rynku, obejmujące walkę o klientów, formułowanie oferty i sposób prezentacji oraz oferowane promocje, rozwój omnichannel, doskonalenie logistyki, rozwój innowacji, sposoby komunikacji z klientami, obsługę klientów. Skala i zasięg zmian zależne będą od wielu czynników, trudnych obecnie do przewidzenia. Nie znamy choćby, jak dynamicznie będzie rozwijał się rynek e-handlu w Polsce, czy konsumenci zostaną przy e-handlu i docenią jego zalety również po pandemii, czy zechcą powrócić do sklepów stacjonarnych? Jak zachowają się istniejące podmioty na e-rynku? Tym niemniej, należy spodziewać się, że zmiany, które spowoduje wejście Amazona, będą wynikiem silnego podniesienia poprzeczki konkurencji na e-rynku. Profesjonalizacja kanału e-commerce będzie wymuszać wysoką sprawność operacyjną od pozostałych uczestników e-rynku.

Na ile wejście Amazona może zagrozić pozycji Allegro w Polsce?

Bardzo duże wyzwanie stoi przed Allegro, będącym najpopularniejszym portalem do zakupów online w Polsce. Pomimo, że Allegro notuje tylko około 200 milionów odsłon miesięcznie, wobec Amazona, który ma ich 4,5 miliarda, to według mnie, Allegro nie znajdzie się na przegranej pozycji i podejmie walkę konkurencyjną. Atutem Allegro jest znajomość rynku polskiego i bardzo dobre zakorzenienie na tym rynku. Dysponuje bardzo szeroką ofertą produktów i dopracowaną platformą, do której zarówno dostawcy jak i konsumenci są przyzwyczajeni. Zbudowane relacje i lojalni klienci powinny stać się atutem Allegro. Na Allegro kupuje ponad 12 mln osób.

