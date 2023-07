Jak bez komputera i internetu kupić węgiel w e-sklepie PGG?

Składy Kwalifikowanych Dostawców Węgla PGG S.A. posiadają bezpłatną usługę dla osób, którym trudno jest skorzystać z internetowych procedur przy zamówieniu węgla w e-sklepie.

PGG podkreśla, że „wykluczenie cyfrowe” w Polsce zmniejsza się z roku na rok, jednak wciąż obejmuje ponad 3 mln osób, najczęściej seniorów i mieszkańców słabiej zurbanizowanych regionów; ciągle około 8 proc. gospodarstw domowych nie ma dostępu do sieci internetowej.

- Są to nadal nasi klienci i jeśli tylko potrzebują dobrego polskiego węgla opałowego w rozsądnej cenie, ale z różnych powodów nie potrafią złożyć zamówienia przez internet, należy im w tym pomóc. Wystarczy dotrzeć do najbliższego składu KDW, gdzie obsługa na miejscu udzieli wszelkiej możliwej pomocy przy zakupie węgla w e-sklepie Obsługa w składach KDW będzie pomocna w możliwie najszerszym zakresie, pomoże np. otworzyć konto klienta w e-sklepie PGG S.A. i poprowadzi przez kolejne punkty procedury Na życzenie klienta skład KDW udostępni na miejscu komputer podłączony do sieci internetowej i pozwoli samodzielnie złożyć zamówienie - pisze PGG.