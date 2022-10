Jak e-sklepy przygotowują się do Black Friday 2022?

Podczas Black Friday w listopadzie 2021 roku, wartość zamówień na platformie sklepów internetowych Shoper wzrosła o ponad 55% w porównaniu z Czarnym Piątkiem 2020. Liczba zamówień przekroczyła wynik poprzedniego Black Friday o blisko 50%. Sklepy pracujące na oprogramowaniu Shoper sprzedały w tym dniu produkty za ponad 50 milionów złotych. Największym zainteresowaniem cieszyły się zakupy w branżach: odzieżowej, kosmetycznej, ze sprzętem elektronicznym, dom i ogród oraz z artykułami dla dzieci.

Black Friday 2022 już 25 listopada

W tym roku Czarny Piątek przypada na 25 listopada. Black Week rozpocznie się 21 listopada (poniedziałek) i potrwa do 27 listopada (niedziela). Czego możemy spodziewać się w sklepach internetowych tym razem? Jak sprzedawcy planują przygotować swoje sklepy do zwiększonego ruchu? Jakie akcje promocyjne planują? Shoper zapytał o to właścicieli sklepów pracujących na jego platformie.

W 2022 roku sprzedawcy prowadzący sklepy internetowe na platformie Shoper, w znacznej większości planują akcje sprzedażowe przez cały Black Week. Taką deklarację złożyło 72% właścicieli, o 4% więcej niż w roku 2021. Tylko na Black Friday nastawia się 12% sprzedawców (21% w 2021 r.).

Kiedy właściciele planujący listopadowe akcje sprzedażowe zaczynają do nich przygotowania? We wrześniu miało je już rozpoczęte 17% sprzedawców (wzrost z 4% w 2021). 83% właścicieli sklepów odłożyło przygotowania na później (spadek z 96% w 2021).

Na pytanie, jakie działania przy okazji Black Week/Friday 2022 planujesz wprowadzić w swoim sklepie, najwięcej sprzedawców wymieniało obniżkę cen – aż 94% (w 2021 roku było to 73% wskazań). Innymi popularnymi działaniami są: postowanie organiczne w social media (54% odpowiedzi, przy 50% w 2021) oraz kampanie reklamowe na Facebooku (39%, wzrost z 26% w 2021) i w Google (32%, wzrost z 26% w 2021). Specjalną ofertę produktów na czas Black Week i Black Friday planuje przygotować 36% sprzedawców (43% w 2021). 19% zamierza zmienić wygląd swojego sklepu (w 2021 było ich 33%).

Wśród najpopularniejszych form promocji w sklepie internetowym sprzedawcy korzystający z platformy Shoper, co roku wymieniają rabat procentowy. W 2021 roku przed Black Weekiem wskazywało na niego 76% badanych, w 2022 – już 88%. Wzrosło też zainteresowanie zestawami promocyjnymi – z 15% w 2021 do 20% w 2022 roku.

Inne cieszące się powodzeniem formy promocji w sklepach to: darmowa dostawa (38%, przy 44% w 2021) oraz rabat kwotowy, który tak jak w zeszłym roku, tak i teraz wskazało 28% sprzedawców.

„Przeprowadzone przez nas badanie pokazuje, że coraz więcej sprzedawców decyduje się na przygotowanie akcji sprzedażowych już nie tylko podczas Black Friday, ale przez cały tydzień, tzw. Black Week. To rozszerzenie promocji skłania właścicieli e-sklepów do podejmowania wielu działań marketingowych w obrębie sklepu, ale i wykorzystania popularnych kanałów reklamowych, takich jak media społecznościowe i wyszukiwarki. Dużo więcej sprzedawców korzysta w tym roku z kampanii produktowych w Google i na Facebooku, wielu też zaczęło przygotowania do listopadowych zakupów dużo wcześniej niż przed rokiem. To pokazuje, że zwiększa się świadomość sprzedających i wydarzenia takie jak Black Week oraz Black Friday okazują się być dobrymi motywatorami do rozwoju przedsiębiorców z branży e-commerce” – mówi Artur Halik, Head of Sales na platformie Shoper.