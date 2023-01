Jak kupić zwroty z Amazona i innych platform? Są całe palety zwrotne

W Polsce pojawiło się wiele miejsc, w których można kupić palety ze zwrotami konsumenckimi czy nieodebranymi zakupami.

Palety zwrotne Amazon, czyli cel zerowej utylizacji produktów

W Polsce pojawiło się wiele miejsc, w których można kupić palety ze zwrotami konsumenckimi czy nieodebranymi zakupami. Ogłoszenia można znaleźć w popularnych serwisach, jak Allegro i OLX, powstają też firmy zajmujące się sprzedażą palet zwrotów. Palety pochodzą z różnych sklepów internetowych, w tym z Amazona.

Palety zwrotne Amazon to całe składy produktów, które odsprzedaje się po znacznie niższych cenach. Badania pokazują, że klienci zwracają do 30% produktów kupionych online. Dla porównania, zwracają tylko 9% produktów zakupionych w sklepach stacjonarnych.

Amazon informuje, że pracuje nad osiągnięciem celu zerowej utylizacji produktów, a priorytetem firmy jest odsprzedaż, przekazanie organizacjom charytatywnym lub recykling niesprzedanych, nie nadających się do użytku produktów. Na stronie firmy założonej przez Jeffa Bezosa można znaleźć kuchenne czy elektroniczne palety zwrotne. Można także kupić pojedyncze wyroby w ramach nadwyżki akcji „palety”.

Paletę zwrotną można kupić także na międzynarodowych platformach handlu hurtowego towarów, które pochodzą nie tylko ze zwrotów konsumenckich, ale także z zajęć komorniczych, nadwyżek produkcyjnych i magazynowych, likwidacji firm.

Przykładowe tzw. zwrotne palety mieszane Amazon składają się z drobnego sprzętu AGD i elektroniki. W mieszanych paletach może znaleźć się np. robot kuchenny, robot-odkurzacz, centrum prasowania, telefon, słuchawki bezprzewodowe, miksery, grill, ładowarki mobile, tostery czy zegarki smart watch.

Firmy zapewniają, że wszystkie elementy są sprawdzone i w 100% sprawne, rentowność jest zaś bardzo dobra, ponieważ cena kształtuje się na znacznie niższym poziomie od ceny, po której sprzedano produkty klientom.

Ceny, w zależności od zawartości palety, kształtują się na poziomie od kilku tysięcy do nawet kilkudziesięciu złotych jeśli jest to mini box-paleta z kilku czy kilkunastoma drobniejszymi rzeczami.

W ofercie są takie kategorie produktów, jak poduszki i materace, meble, oświetlenie, zabawki, dziecko, sport, dom, ogród, zwierzak, elektronika i in. (fot. Shutterstock)

Allegro i OLX - nieodebrane paczki DHL, zwroty z Shopee i Amazona

Ogłoszenia z paletami zawierającymi nieodebrane paczki DHL, czy zwroty z Shopee i Amazona, w tym licytacje, znajdziemy na popularnych serwisach, jak Allegro i OLX.

„Lepszego biznesu nie znajdziesz. Dzięki dużym marżom można bardzo szybko taki biznes rozwinąć. Zadzwoń, przyjedź, napisz, doradzimy, podpowiemy, jak to zrobić, bo zależy nam na stałych klientach” – zachęca na platformie Allegro firma specjalizująca się w hurtowej sprzedaży sprzętu na paletach podzielonych na różne kategorie.

Jak informuje, w ciągłej sprzedaży posiada ok. 200 palet. Ceny uzależnione są od kategorii, zaczynają się od 800 zł netto, ale np. cena palety mix zwroty Amazon (AGD, PC, sport, elektronika) to 1300 zł netto.

W ofercie są takie kategorie produktów, jak poduszki i materace, meble, oświetlenie, zabawki, dziecko, sport, dom, ogród, zwierzak, elektronika i in.

Towar klasyfikowany jest do trzech kategorii: A - towar nowy, oryginalnie zapakowany, nadający się do bezpośredniej odsprzedaży; B - sprzęt sprawny, II kategorii, który może posiadać minimalne ślady użytkowania; C - sprzęt, który pochodzi z wystaw sklepowych, zwrotów bezpośrednich od klientów, końcówek serii, a więc może być używany, uszkodzony.

„Na sprzęt nie udzielamy gwarancji gdyż nie jesteśmy w stanie ocenić sprawności sprzętu, nie znamy ilości, ani nie mamy żadnego spisu, co jest na paletach. Na każdej palecie jest sprzęt mix klasy A, B i C. Palety nie podlegają zwrotowi” – informuje sprzedawca.

Inna oferta na Allegro pochodzi np. od bezpośredniego importera palet z sieci Electronic-Star Online Shop. Jak informuje, w palecie (zapakowanej w czarną folię) za 1700 zł znajduje się ok. 20 przedmiotów (bez elektroniki). W ofercie są również palety z AGD za 1900 zł z „bardzo dużą liczbą produktów (90% w kategorii AB)”. Importer gwarantuje, że palety są nieprzebrane.

W licznych komentarzach, oprócz pozytywnych i rzeczowych, pojawiają się negatywne opinie.

„W Polsce takich interesów lepiej nie robić. Paletę lepiej kupić na przykład w Niemczech. To co firmy sprzedają na OLX i Allegro, dawno jest już przebrane i odradzam takich zakupów” – komentuje konsument.

„W paletach bywa połowa niesprawnych śmieci, a w opisie u każdego sprzedającego jest informacja, że nie przyjmuje zwrotów i że sprzęt jest klasy AB, tylko jakoś dziwnym trafem wszystko jest C, bo na drugim koncie sprzedają sprawny sprzęt, który już z tych palet wybrali” – czytamy w komentarzu.