Jak kupujemy online? Allegro sprawdziło

Jak zmieniają się trendy i preferencje wśród konsumentów robiących zakupy online

Na zakupy online poświęcamy na nie średnio 7,5 godziny miesięcznie. Ponadto, najwięcej osób robi zakupy raz w miesiącu (37%) i raz w tygodniu (34%). Według raportu SW Research dla Allegro średnio miesięcznie na zakupy online wydajemy 716 zł. Co czwarty badany wydaje nie więcej niż 300 zł miesięcznie, a co piąty przeznacza ponad 1000 zł. Coraz większą popularność zyskują aplikacje zakupowe, ponieważ wystarczy kilka prostych kliknięć i zamówienie jest gotowe. Potwierdzają to również preferencje wśród klientów Allegro - około połowa zakupów jest dokonywana właśnie poprzez aplikację.

Allegro: Konsument zmienny jest…

Według raportu ponad 1/4 badanych deklaruje, że w ciągu ostatniego roku zmieniły się czynniki, które biorą pod uwagę podczas zakupów online - warto podkreślić, że częściej są to kobiety (32%) niż mężczyźni (25%). Zmieniający się rynek i dynamiczna sytuacja ekonomiczna, to czynniki, które wpływają na preferencje konsumentów. Nic więc dziwnego, że najważniejszymi aspektami podczas zakupów online są: cena produktu (45%), jakość produktu (30%) oraz koszty dostawy (26%). Na znaczeniu straciły zaś między innymi wygląd i funkcjonalność strony czy marka produktów. Biorąc pod uwagę przedziały cenowe - w przypadku produktów do 50 zł ważne są także promocje i inne okazje cenowe. W przedziale od 50 zł do 150 zł ważny jest również koszt dostawy. W przypadku droższych produktów, powyżej 150 zł konsumenci zwracają uwagę na zaufanie i opinie o wybranej platformie, a także na markę produktów.

Jak zmieniają się zachowania kupujących online?, fot. mat. pras.

Gwarancja najniższej ceny na Allegro

Polacy spędzają więcej czasu na poszukiwaniu i podejmowaniu decyzji zakupowych i stosują więcej sztuczek, aby zaoszczędzić pieniądze. Jak pokazują dane, kluczowym czynnikiem podczas porównywania ofert w Internecie jest cena produktu (82%). Wśród osób, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy zrobiły zakupy na Allegro, aż 85% zwraca uwagę na specjalne oznaczenia ofert, a ponad połowa podkreśla, że mają one wpływ na ich decyzje zakupowe. Jest to między innymi Gwarancja najniższej ceny, która daje klientom pewność, że na platformie znajdą najtańsze oferty w sieci.