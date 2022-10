Jak nie dać się oszukać na Vinted?

Vinted to platforma internetowa i aplikacja mobilna, która umożliwia każdemu użytkownikowi sprzedawać i wymieniać odzież oraz akcesoria, których nie noszą, Serwis pobiera prowizję od kupującego w momencie opłacenia zakupu. Obecnie w Polsce jest to 2,90 zł plus 5% wartości kupowanej rzeczy.

Konto na Vinted może założyć każda osoba pełnoletnia. Wiąże się to zarówno ze sprzedażą jak i kupnem wystawionych w sieci towarów.

Czy transakcje na Vinted są bezpieczne?

Serwis Vinted narodził się w 2008 roku na Litwie. Od 2012 roku firma uruchomiła aplikację mobilną, która zyskała większą popularność niż sama strona internetowa. Obecnie szacuje się, że ok. 7 mln Polaków ma konto na Vinted. Zgodnie z regulaminem firmy, sprzedawanie i kupowanie w serwisie powinno być w pełni bezpieczne.

Polityka bezpieczeństwa transakcji związana jest:

ze zwrotem pieniędzy,

bezpiecznymi płatnościami,

obsługą klienta w Centrum Pomocy.

Chociaż serwis stara się zabezpieczać przed ewentualnymi oszustwami, to nie brakuje w ostatnim czasie oszustów, którzy próbują dorobić na zaufaniu i bezbronności użytkowników.

Jakie są najczęstsze oszustwa na Vinted?

1. Podstawowym i najprostszym oszustwem jest przelanie pieniędzy i nie otrzymanie przesyłki. Sprzedający starają się wówczas przerzucić winę na kuriera i dostawę.

2. Innym pomysłem, który wykorzystują sprzedający jest działanie na nieświadomości kupującego i sprzedawanie mu podróbek.

3. Niszczenie kupionego produktu (np. otwarcie kosmetyku, który miał być nieużywany). Wówczas klienci żądają zwrotu pieniędzy nie oddając przy tym kosmetyku, ale wystawiając go ponownie na swojej własnej stronie. Serwis zobowiązuje się do zwrotu pieniędzy za towar, który nie spełnia opisanych kryteriów.

4. Próby podszywania się pod stronę Vinted. Oszuści wówczas starają się wykraść nasze dane lub naciągnąć na przelew BLIK.

Vinted w swoim komunikacie przestrzega przed wszelkiego rodzaju podejrzanymi transakcjami i apeluje o ostrożność. Firma prosi również o nieotwieranie e-maili oraz SMS-ów co do których nie mamy pewności, że są bezpieczne.

Jak bezpiecznie kupować na Vinted, żeby nie zostać oszukanym?

Przede wszystkim serwis apeluje o ostrożność i zgłaszanie każdej sytuacji do Centrum Pomocy. Ponadto nie podawać numeru telefonu, informacji o płatnościach, haseł czy adresu e-mail. Vinted przypomina również o bezpiecznych płatnościach. Nie umawianie się ze sprzedającymi na transakcje finansowe poza aplikacją. Wówczas oszczędzając na prowizji serwisu możemy skazać się na oszustwo. Zamawiając przez serwis powinniśmy skorzystać z przycisku „Kup teraz”. Wówczas dane oraz transakcja kupującego będą chronione.

Vinted przypomina również, że nigdy jako serwis nie pytają o dane prywatne. Jeśli taka prośba pojawi się w komunikacie sprzedającego, wówczas powinniśmy od razu zgłosić konto do Centrum Pomocy.