Jak nowe akty prawne wpłyną na branżę e-commerce (wideo)

Unijne rozporządzenie odnoszące się do praw konkurencji i dystrybucji porusza m.in. kwestię dual pricingu. Co producenci powinni szczególnie śledzić w tej regulacji?

Czym jest dual pricing?

- Rozporządzenie zostało przyjęte w maju, weszło w życie w czerwcu tego roku. Daje przedsiębiorcom roczną karencję na dostosowanie się do nowego środowiska prawnego, które ułatwia ocenę pewnych rozwiązań i porozumień pomiędzy producentami, importerami a dostawcami czy detalistami, czyli podmiotami na różnych poziomach rynku. To rozporządzenie ułatwia uznanie pewnych porozumień, które potencjalnie są antynkonkurecyjne, jako zgodne z prawem konkurencji, bez głębszego badania skutków takiego porozumienia przy założeniu, że strony mają udział rynkowy nie przekraczający 30 proc. Nowe przepisy umożliwiają producentom czy też importerom stosowanie różnych cen w zależności od tego, w jakim kanale ich klienci, dystrybutorzy, dealerzy, franczyzobiorcy będą dystrybuować zakupiony od nich produkt. Nie zmienia to jednak podejścia dotyczącego ceny odprzedaży - nadal dystrybutorzy muszą mieć pełną swobodę co do tego, jaka jest ich cena odsprzedaży, bez względu na kanał - wyjaśnia Mikołaj Piaskowski.

Jakie zmiany wprowadzi dyrektywa Omnibus?

- W Polsce mamy duże opóźnienie z wdrożeniem tych przepisów, ale Sejm aktualnie nad nimi pracuje. Co się zmieni? Pierwsza sprawa to większe obowiązki po stronie platform, które umożliwiają wyszukiwanie produktów i pokazywanie opinii klientów. Trzeba będzie wykazać, że te opnie pochodzą od realnych nabywców. Jeśli stosowna jest jakaś metoda plasowania wyników wyszukiwania, należy również pokazać klientowi jakie czynniki, parametry są tutaj brane pod uwagę i jaka jest ich waga. Druga sprawa dotyczy promocji - pokazując nową promocyjną cenę trzeba podać odniesienie do ceny, która była najniższa w ciągu ostatnich 30 dni. Ma to zastopować nieuczciwe praktyki, np. sztuczne podwyżki przed obniżkami. UOKiK będzie tego pilnował. Trzecia kwestia jest związana z indywidualnym kształtowaniem ceny - e-sklepy stosujące algorytmy będą chciały wykorzystać specyficzne cechy danego klienta, np. jego historię zakupową, by przekuć to na konkretną cenę i może to być kwota różniąca się od ceny dla innych konsumentów. Taka sytuacja jest dopuszczona przez przepisy, ale prowadzący e-sklep musi wyjaśnić, że stosuje taki mechanizm. Przedsiębiorcy mogą nadal swobodnie zmieniać ceny w zależności od zmieniających się okoliczności popytowych, kryzysów czy innych uwarunkowań rynkowych - tłumaczy ekspert Baker McKenzie.