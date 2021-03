Jak Polacy handlują w internecie? Oprócz własnego e-sklepu, także Allegro i Facebook

Ponad połowa sklepów internetowych to działalność jednoosobowa, fot. Shutterstock

Sklep internetowy stanowi główne źródło dochodu dla łącznie ponad 21 proc.

badanych. W przypadku 13 proc. e-sprzedawców - odpowiada za około połowę ich

dochodu. Dla pozostałych - to dodatkowe źródło dochodu - wynika z raportu „Nowy świat e-commerce" przygotowanego przez Shopera.

Z danych Shoper wynika, że ponad połowa sklepów internetowych to działalność jednoosobowa (53 proc.), niemal co trzeci prowadzony jest we współpracy z bliską osobą - partnerem, członkiem rodziny. Pozostałe e-biznesy to przedsięwzięcia zatrudniające więcej niż dwie osoby (19 proc.).

Łącznie - niemal 80 proc. właścicieli sklepów internetowych prowadzi także inną formę

działalności handlowej. W przypadku 35 proc. badanych jest to sklep stacjonarny, a niemal

połowa (44 proc.) - wykorzystuje do prowadzenia sprzedaży inne kanały online.

Badani deklarują aktywność handlową także w innych serwisach internetowych.

Wśród najczęściej wykorzystywanych do prowadzenia sprzedaży zdecydowanie wyróżniają się dwa. Największą popularnością cieszy się Allegro - 42 proc. właścicieli sklepów sprzedaje także z wykorzystaniem tego kanału. Nieco rzadziej z kolei, wskazywany był najpopularniejszy serwis społecznościowy - Facebook. Typował go co czwarty e-sprzedawca (26 proc.). Serwisy internetowe typu OLX czy sprzedajemy.pl, marketplaces czy porównywarki cen mają już niewielki udział na poziomie 7-9 proc.

- Ostatnie dwa lata to niezwykle dynamiczny rozwój Facebooka pośród kanałów sprzedaży. Jeszcze w 2018 roku jego udziałwynosił zaledwie 3 proc. Spora zmiana nastąpiła także w grupie serwisów typu OLX czy Sprzedajemy.pl. Ich udział na przestrzeni dwóch lat spadł z 18 proc. do 9 proc. Jednak w przypadku tej ostatniej grupy kanałów sprzedaży online - możemy spodziewać się zmian w bieżącym roku. Wspomniana platforma OLX wprowadza sporo regulacji ułatwiających prowadzenie sprzedaży przedsiębiorcom, a także chroniących kupujących. Analizować będziemy z pewnością rok wejścia do Polski Amazona - z polskojęzycznym serwisem i obsługą lokalnego rynku. Nie należy upatrywać jednak w tym zagrożenia, ale szansy. Na nasz rynek wchodzi bardzo duży i profesjonalny gracz, co powinno zwiększyć zainteresowanie Polaków e-zakupami, a w konsekwencji podnieść wartość całego e-handlu. Sprzedający zyskują zaś kolejne atrakcyjne miejsce, gdzie mogą zamieścić swoją ofertę dla klientów końcowych. Sklepy internetowe także powinny upatrywać w Amazonie dla siebie szansy, wykorzystując popularny marketplace jako dodatkowy kanał sprzedaży - komentuje Artur Halik, Shoper Head of Sales.