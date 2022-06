Jak polskie e-sklepy radzą sobie na rynkach Europy i świata?

Cross-border to kierunek, który e-commerce zaczęło obierać już kilka lat temu. Wpływ na to miały zarówno powszechna cyfryzacja, jak i dążenie Unii Europejskiej do znoszenia barier w międzynarodowym handlu. Cross-border łączy ze sobą te dwa przymioty, które dla sprzedawców mają największe znaczenie – możliwość rozwoju i rozszerzenia bazy klientów.

Raport Gemius z roku 2020 podaje, że 72 proc. internautów kupuje w polskich e-sklepach, a 30 proc. w zagranicznych. Zaledwie trzy lata wcześniej ten drugi wskaźnik był mniejszy o połowę. To pokazuje, że konsumenci coraz mniejszą uwagę przykładają do tego skąd pochodzi produkt. Ważna jest jego jakość, czas dostawy i dogodna możliwość odbioru. Z kolei prognozy firmy Forrester już w 2020 roku prognozowały, że do 2022 roku wartość cross-border może dobić do 627 miliardów dolarów, co będzie stanowiło ponad 20 proc. całego światowego handlu elektronicznego.

Najbardziej efektywna sprzedażowo polska platforma sklepowa IdoSell (z GMV na poziomie 14 mld zł) postanowiła sprawdzić, jak cross-border rozwija się w rodzimym e-commerce. Stworzyła raport, który pokazuje, gdzie i na jakich rynkach najlepiej radzą sobie sklepy, które korzystają z jej usług. Badaniu poddano wyniki sprzedaży ponad 6,5 tys. profesjonalnych sklepów internetowych.

Gdzie sprzedają polskie sklepy?

- Nasze dane pokazują, że polskie sklepy z roku na rok coraz śmielej wychodzą na kolejne rynki. Sprzedawcy patrzą też w zupełnie nowych kierunkach. Na popularności zyskują chłonne rynki Europu Środkowo-Wschodniej – mówi Aleksandra Kubicka, International Bussines Development Manager w IdoSell.